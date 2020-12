Naravni zaveznik lepote, ki je doma v vsaki kuhinji

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Vsestransko je uporaben tudi pri negi. FOTO: Vasiliybudarin/Getty Images

Ga uporabljate le na solati? Super, a je toliko več kot le začimba, jabolčni kis (najbolje je, če je ekološke pridelave) je vsestranski, velik zaveznik zdravega in negovanega videza. Koža ga ima zelo rada, saj bo pospešil cirkulacijo, odstranil bakterije in odmrle celice, koža pa bo posledično zdrava, lepša. Posvetlil bo pigmentne madeže in koži vrnil lesk. Uporabite ga kot tonik, torej po čiščenju obraza z mlekom ali gelom. Jabolčni kis bo koži pomagal najti popolno ravnovesje med suho in mastno, pravijo dermatologi in še, da bo vrnil koži naravni pH ter vpil višek maščob. Tonik zlahka pripravite sami: četrt skodelice jabolčnega kisa razredčite s 3/4 skodelice vode. V mešanico potopite vato in z njo nežno obrišite očiščen obraz. Uporabite trikrat na teden. Če imate občutljivo kožo, kisu dodajte žlico vode ali več, uporabite največ dvakrat na teden.Če bi radi imeli manj mozoljev, pomešajte četrt skodelice medu, skodelico kamiličnega čaja in pol skodelice jabolčnega kisa. Preden greste v posteljo, si obraz temeljito očistite z mešanico.Se vam zdi, da šampon, ki ga uporabljate nekaj tednov, ni več učinkovit? Morda je krivo nabiranje maščobe in umazanije. Tudi lasišče je treba občasno (globinsko) očistiti. Dvakrat na mesec si po šamponiranju na lase zlijte mešanico štirih skodelic vode in tretjine skodelice kisa, vtrite v lase in vmasirajte v lasišče, pustite do deset minut in potem sperite. Ne skrbite, vonj po kisu ne bo ostal, bodo pa zato lasje voljni in polni leska, saj jim boste povrnili naravni pH.Kis je odlično sredstvo za čiščenje vseh vrst umazanije, tudi ostankov ličil na pripomočkih, ki jih uporabljate, na primer blazinicah in čopičih. Obenem boste tako preprečili kopičenje in razmnoževanje bakterij, ki lahko povzročijo težave na koži. Skodelico tople vode zmešajte z dvema žlicama jabolčnega kisa ter v mešanico namočite čopiče in ščetkice. Pustite 15 minut, potem dobro operite s toplo vodo in pustite posušiti na zraku.Pripravite si kopel za stopala, kislina v jabolčnem kisu bo nevtralizirala neugodne vonjave, z njim si lahko pomagamo tudi v boju proti bradavicam in glivicam. V mlačno vodo vlijte četrt skodelice kisa, v mešanico potopite stopala in uživajte.