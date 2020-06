Naravni lek za ženske tegobe

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO FOTO: Prostock-studio/Getty Images

Iz malinovih listov pripravljamo zdravilni čaj, ki ga ljudsko zdravilstvo od nekdaj priporoča pri menstrualnih težavah.

V malinah uživamo zaradi njihovega edinstvenega okusa in arome, a poleg tega dobimo še mnogo več, so namreč izjemno bogate z antioksidanti, ki delujejo protivnetno, preprečujejo delovanje škodljivih prostih radikalov in poškodbe telesnih celic. Med njimi omenimo antocianin, ki daje malini lepo rdečo barvo, resveratrol, ki upočasnjuje staranje, pterostilben, ki je pomemben za možganske funkcije, ter elagitanin, ki, kot kažejo raziskave, niža tveganje raka. Med antioksidanti v malinah je še vitamin C, 100 gramov teh slastnih rdečih plodov vsebuje 44 odstotkov priporočenega dnevnega vnosa. Poleg tega gradnika odpornosti so v njih še vitamini skupine B pa E in K; maline so dober vir kalija, vsebujejo pa tudi še skoraj vse preostale minerale, na primer magnezij, mangan, baker.So super sadež, saj so nizkokalorične, obenem pa vsebujejo precej vlaknin, ki niso nujne le za zdravo in urejeno prebavo, marveč koristijo tudi srcu, saj čistijo žile, nižajo slabi holesterol. Z uživanjem malin telo preskrbimo z energijo, poskrbimo za pravilno funkcioniranje živčnega sistema, izboljšujejo apetit pri otrocih, blažijo slabost, ljudsko zdravilstvo pa njen sok priporoča za nižanje vročine, tudi blaženje težav s črevesjem in želodcem.Uporabljamo tudi liste, iz njih namreč pripravljamo zdravilni čaj – žličko posušenih listov prelijemo z 2,5 dl vrele vode, pustimo pet minut in precedimo –, ki ga ljudsko zdravilstvo od nekdaj priporoča pri menstrualnih težavah, tudi neplodnosti, saj ugodno vpliva na maternico. Že stari Grki so jim pripisovali moč krepitve plodnosti. Čaj se priporoča tudi pri prehladu, vnetju grla, kašlju, črevesnih vnetjih, driski, hemoroidih in težavah s kožo.Maline so namreč tudi v službi lepote: za lepšo kožo in lasje se svetuje tedenska kura, to pomeni, da naj bi zaužili najmanj en obrok malin na dan. Industrija njihove izvlečke pogosto dodaja kozmetičnim izdelkom, zlasti vlažilnim. Iz semen čilske maline denimo pridobivajo olje, bogato z esencialnimi maščobami, ki so po sestavi podobne naravni maščobi naše kože.Da bi iz slastnih malih sadežev zares dobili vse najboljše, izberemo čim bolj zrele, taki imajo namreč najmočnejše delovanje. Najboljše so seveda tiste z domačega vrta, a tudi kupljene bodo okej, če je le mogoče, izberemo ekološko pridelane, da poleg vsega dobrega ne bi zaužili še česa strupenega.