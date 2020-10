Naravne maske za nego kože so vedno odlična izbira. Če ste na torti že upihnili 40 svečk, si pripravite takšno, ki briše sledove let. Zanjo potrebujete le dve sestavini, in sicer dve žlici polnomastnega jogurta ter žličko soka limone. Najboljši je grški jogurt, saj je po teksturi gostejši od običajnega. Priprava in uporaba Obe sestavini zmešajte v homogeno zmes, to nanesite na očiščen obraz. Počakajte od 20 do 30 minut, da se na njem povsem posuši, nato pa jo sperite z mlačno vodo.



Maska globinsko navlaži ter nahrani polt in ji vrača elastičnost, za najboljše rezultate pa nego z njo ponavljajte dvakrat tedensko.