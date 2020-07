Svoje lase občasno nahranite z masko iz medu in kvasa. To je namreč kombinacija, ki zagotavlja lepe, zdrave in svetleče lase. Priprava in uporaba Potrebujete kocko kvasa in žlico medu. Sestavini dobro zmešajte in počakajte 45 minut.

Z masko zmasirajte lasišče in jo nanesite po vsej dolžini las. Za še boljši učinek nanje poveznite plastično kapo in počakajte eno uro, nato pa jih umijte kot običajno. Nego ponavljajte enkrat na teden. Zakaj je dobra Ker vsebuje veliko vitaminov in mineralov, zlasti vitaminov B-kompleksa, ki so idealni za lase, saj jim zagotavljajo zdravje in lesk. Tu so še protiglivične učinkovine medu, ki varujejo zdravje lasišča, spodbujajo rast las, krepijo lasne korenine ter preprečujejo izpadanje.