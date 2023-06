Napredek je hitro viden

Če se odločate, da bi začeli teči, je pravi trenutek kadar koli. Le začeti je treba in pri tem vztrajati, pravijo športni trenerji. Tek je dejavnost, pri kateri je napredek hitro viden. Ko se odpravimo teč, ne glede na to, kako hitro gremo, se naše telo krepi, postajamo vse bolj vzdržljivi. Če tečemo vsak dan, bomo kar hitro dosegli dobro formo in bo tudi tek vedno bolj prijeten.

Zabaven je in po obsegu koristi presega večino drugih vrst vadbe.

Vas mika? Začnite zdaj! FOTO: Ingram Publishing/Getty Images

Večina ljudi tudi dokaj preprosto premaga začetne ovire. Obstaja nekaj načinov za olajšanje teka. Pomembno je, sploh če smo začetniki, da se naučimo pravilno teči. Pri tem je priporočljivo, da prve kilometre naredimo pod strokovnim vodstvom tekaškega trenerja, predvsem zato, da ne bomo s pretiravanjem svojemu telesu naredili več škode kot koristi. Poleg tega bomo lažje tekli, če se bomo gibali pravilno. Priporočljivo je, da s trenerjem naredimo načrt, ki bo vseboval še druge športne aktivnosti, da bomo v teku kar najbolj uživali. Izvajanje načrta po korakih bo tek precej olajšalo, predvsem pa pomagalo postopoma povečevati hitrost. Načrt naj vsebuje še vadbo za moč in rutino po teku, ki bo pomagala sprostiti napete mišice. Trenerji poznajo tudi številne vaje za stopala, ki bodo vaše noge in gležnje pripravile na vse učinke teka. Tak celoviti načrt bo pomagal povečati moč in vzdržljivost, hkrati pa zmanjšati tveganje za poškodbe.



Glasba nas lahko motivira, doda energijo.

Spanec in dihanje

Da bomo res uživali, moramo biti tudi spočiti. Eden od načinov, kako si olajšati tek, je tudi spanec. Po dobrem nočnem počitku se počutimo bolje, naše telo pa tudi deluje bolje. Ko spimo, se namreč lahko regenerira, se obnovi. Če pa spanja ni dovolj, ne bo imelo dovolj časa za temeljito regeneracijo in t. i. odpravo napak, ki smo jih s tekom pridelali, zaradi česar je bolj verjetno, da bomo naslednji dan občutili nelagodje in bolečine v nogah ter se ne bomo počutili najbolje. Nekatere raziskave so pokazale, da pomanjkanje spanja lahko prispeva k večji in dolgotrajni bolečini, pravijo strokovnjaki na harvardski medicinski fakulteti.

Pri teku igra pomembno vlogo tudi pravilno dihanje.

Zaradi pomanjkanja spanja telo ne bo imelo dovolj časa za temeljito regeneracijo. FOTO: Elenanichizhenova/Getty Images

Z globokim, t. i. trebušnim dihanjem bomo telo oskrbeli z veliko več kisika, kot če bi dihali površno in plitko le z zgornjim delom prsnega koša. Z več kisika v obtoku se naše mišice tudi ne bodo tako hitro utrudile. Dihanje namreč zagotavlja organizmu in vsem organom kisik. Zaradi tega možgani bolje delajo. S pomočjo dihanja se znebimo strupov – z njim svojemu telesu ne le dajemo kisik, ampak iz njega tudi odstranjujemo toksične snovi. Zato je polno dihanje zelo pomembno. Je vezna nit med telesom in razumom; da bi oba delovala dobro, potrebujeta veliko kisika.

Ne pretiravajmo Za uživanje v teku in da ne bo preveč negativnih posledic, je pomembno, da ne pretiravamo oziroma se ne naprezamo preveč naenkrat. Če ostanemo brez sape ali občutimo nelagodje, celo bolečino, je to znak, da se moramo ustaviti, upočasniti. Če bolečina po teku traja do dva dni, je to še normalno, če pa traja dlje in ne popušča, pa je že čas, da obiščemo zdravnika in preverimo, ali se s pretiranim tekom nismo poškodovali.

Zelo je pomembno, da pri teku uživamo, da smo v ritmu. Pokazalo se je, da glasba navdihuje telovadce, da gredo dlje. Optimistične melodije in tiste po vašem okusu vas lahko motivirajo, dodajo energijo. A pozornost ne bo odveč: uporabljamo le eno slušalko, glasbe ne navijemo na vso moč, da si ne bomo poškodovali sluha, tako smo še vedno pozorni na vse, kar se dogaja okoli nas, in varno tečemo.