Napovejo se z ostro bolečino

Spremlja jih bolečina

Bolezen ni nevarna, je pa neprijetna.

Pozdravijo se same

Niso nevarne, so pa skrajno neprijetne in zelo boleče. Največkrat se pojavijo pri najstnikih, a nihče ni povsem varen pred njimi. Afte največkrat spremljajo stresna in naporna obdobja, po možnosti z oslabljenim imunskim sistemom, kriva pa je lahko tudi poškodba.»Pojavijo se lahko pri osebah najrazličnejše starosti, najpogosteje pri najstnikih, več težav pa povzročajo ženskam,« pojasnjuje, dr. med., spec. dermatologije, iz Medicinskega centra Barsos. »Prvič se pojavijo pri starosti od 10 do 40 let pri približno 25 odstotkov populacije. Pri določenih ljudeh so dednega izvora, prav zato se v nekaterih družinah pojavljajo pogosteje.« Afte so razjede, ki nastanejo na ustni sluznici in niso nalezljive; ne pojavljajo se na koži ali na zunanjem delu ustnic, ampak na notranji strani ustnic, na jeziku ali lični sluznici, velike afte, ki so redkejše, pa na nebu ali celo žrelu. Pogosto se že kakšen dan ali dva pred pojavom napovejo z ostro bolečino ali pa pekočim občutkom na ustni sluznici. Prepoznamo jih hitro, saj so okrogle ali ovalne oblike, od okolice pa jih jasno loči rdečkast rob, ki je oster, dno afte pa je pokrito s tanko belkasto rumeno oblogo, nadaljuje sogovornica: »Na otip so mehke, najpogosteje pa nastanejo na notranji strani ustnice, lica in na jeziku. Lahko so drobne ali pa tudi precej velike. Majhna je manjša do centimetra in traja od pet do osem dni, zaceli pa se brez brazgotin. Velika afta je večja od centimetra, celjenje je daljše, lahko tudi do 6 tednov. Spremlja jih močna bolečina. Bolezen ni nevarna, je pa neprijetna.«Kot rečeno, razjede se lahko pojavijo kadar koli in se lahko tudi ponavljajo. »Afte se največkrat pojavijo, ko smo bolj izčrpani, med menstruacijo, ko smo pod stresom ali prehlajeni. Dobimo jih lahko tudi zaradi poškodbe ustne sluznice ali slabokrvnosti,« pojasnjuje dermatologinja in tolaži, da praviloma izginejo same, brez posebnega zdravljenja: »Zdravil zanje sicer ni, lahko pa pri lajšanju težav pomagajo nekateri pripravki. Bolečino in nelagodje omilimo s protibolečinskimi zdravili, oralnimi zdravili, geli in kremami.«