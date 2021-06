Vpliv televizije na možgane

Že dolgo je znano, da sedeči način življenja škoduje zdravju in počutju, nove raziskave pa so pokazale, da pretiravanje z gledanjem televizije, kar je pogosto razlog za sedenje, možganom škoduje bolj, kot se je sprva domnevalo. Kritična leta Raziskovalci z univerz Alabama in Columbia so proučevali navade gledanja televizije oseb, starih med 50 in 80 leti, ter odkrili, da je v srednjih letih ta navada za možgane najbolj škodljiva, saj lahko vodi v občuten upad kognitivnih sposobnosti ter povzroči spremembe v malih sivih celicah oziroma poškodbe v sivi možganovini, v kateri je več kot 75 milijard nevronov in omogoča vse fizične ter intelektualne sposobnosti. Največ dve uri dnevno Avtorji študije zato opozarjajo, da bi morale osebe, stare od 45 do 65 let, maksimalno zmanjšati količino ur, preživetih pred malimi zasloni, ter se raje posvečati zdravim navadam, kot so sprehodi, telovadba, meditacija.



Kognitivne sposobnosti vključujejo spomin, razmišljanje, komunikacijske sposobnosti, reševanje težav. Z daljšanjem življenjske dobe je vse pogosteje zaznati upad teh ter porast degenerativnih poškodb možganov, med katere sodi tudi demenca. Eden od načinov, kako oboje omiliti, pa je tudi manj gledanja televizije, za katero si osebe v prej omenjeni starosti ne bi smele vzeti več kot dve uri dnevno, opozarjajo strokovnjaki. Ti ob tem navajajo, da je po vsem svetu letno diagnosticiranih sedem milijonov primerov demence, do leta 2050 pa bi se to število lahko zvišalo kar za 264 odstotkov.

