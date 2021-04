Napolnimo si baterije

Medtem ko zrete skozi okno, sanjarite o potovanjih, ki vas čakajo.

S prihodom pandemije mnogi delamo doma, večinoma sedimo za računalnikom, delo pa se pogostokrat zavleče pozno v popoldan, tudi večer. Strokovnjaki zdaj še bolj kot prej opozarjajo na škodljivosti sedečega življenjskega sloga. Tudi brezvoljnost, občutek, da smo povsem brez energije, iztrošeni, v teh časih nista nič neobičajnega.Zdaj morda še bolj kot prej potrebujemo čas zase, čas, v katerem si bomo obnovili energijo, si napolnili baterije, kot radi rečemo, to, poudarjajo strokovnjaki, je izjemno pomembno za vzdrževanje zdravega ravnovesja med zasebnim in poslovnim življenjem ter izboljšanjem kakovosti življenja.Kdaj ste nazadnje opazovali svet okoli sebe? Nalijte si skodelico kave ali čaja, se postavite ob okno in opazujte. Opazite, kako je zacvetelo drevo pod oknom, kako zelen postaja bližnji hrib, kako ljudje posedajo po klopeh na soncu, izmislite si zgodbo o njihovem življenju.Medtem ko zrete skozi okno, lahko tudi sanjarite o bodočih potovanjih ali novih aktivnostih. Bodite ustvarjalni, usmerjanje kreativne energije vam bo pomagalo obdržati pozornost, tako se boste manj osredotočali na tisto, kar bi se lahko sfižilo. Ni treba slikati, če vam to ne gre od rok, lahko pa končno naredite tisto, kar ste si vedno želeli, in končno izkoristite blagodati kreativnega mentalnega odmora.Gibajte se! Miganje sproža kemijsko reakcijo, ki ne prinese le občutka zadovoljstva, pač pa tudi obnavlja energijo. Naj gre za trening moči ali preprost sprehod, gibanje bo pomagalo sprostiti napetost in se otresti stresa, večja verjetnost je, da se vam bo povrnil pozitivni duh. Najbolje je, da se gibate v naravi, obenem zavonjajte sveži vonj dreves, vode. Lahko se tudi kam odpeljete, na kraj, ki vas je vedno navdal z mirnostjo in radostjo, med vožnjo pa si zavrtite najljubšo glasbo.Ali pa se sprehajajte po ulicah in raziskujte, zagotovo ne poznate prav vseh kotičkov svojega mesta. Delovni dan končajte s kratko meditacijo: ko ugasnete računalnik, si privoščite nekaj minut zase, berite, zapišite svoje misli na papir ali pa preprosto sedite in ne počnite ničesar. In vsaj za nekaj ur ne posegajte po tablici, računalniku ali mobilnem telefonu.