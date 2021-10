Napoj sreče: recept za odpravo tesnobe najbolj znanega zeliščarja 20. stoletja

Francoski zeliščar Maurice Mességué v svoji avtobiografiji trdi, da je med drugim zdravil Winstona Churchilla, nemškega kanclerja Konrada Adenauerja in papeža Janeza XXIII.. Spisal je tudi več knjig, posvečenih zeliščarstvu, v eni izmed njih pa priporoča »napoj sreče«, ki naj bi blagodejno vplival na tesnobo.

Pripravite ga iz štirih zdravilnih rastlin, ki sproščajo in pomirjajo. Priporoča se predvsem nervoznim ljudem, tistim, ki trpijo zaradi kronične tesnobe in nespečnosti, nemirnim otrokom in starejšim ljudem, ki slabo spijo. Če ga redno uživate, naj bi prinesel mirne noči, mirna jutra in dneve brez napetosti.

Recept

Potrebujete (za liter vrele vode):

2 ščepca sporiša

2 ščepca mete

2 ščepca cvetov lipe

2 ščepca kamilice

Pokrijte in po 10 minutah precedite. Pijte v želenih količinah.

Kaj je skrivnost »napoja sreče«?

Maurice Mességué je za lajšanje tesnobo priporočil zelišča, ki sproščajo in pomirjajo, še posebej pa je cenil spodaj opisano kombinacijo.

Sporiš, ki ga imenujemo tudi železnjak ali verbena, so keltski duhovniki častili kot eno izmed svetih zelišč, Rimljani pa so ga imenovali »sveta rastlina«. Krepil naj bi telo, lajšal krče (živčnost, kašelj, tesnobo, nespečnost) in zniževal povišano telesno temperaturo.

Meta je ena najbolj znanih zeli na svetu in rastlina tisočerih rab. Naj bi krepila telo in vračala moč vsem organom, zato je še posebej priporočljiva za otroke, starejše in ljudi, ki okrevajo po bolezni ali operaciji. Predvsem naj bi bila koristna za živce in srce, saj zaradi svojih lastnosti pomirja.

Lipa je pravi koncentrat dragocenih lastnosti. Delovala naj bi kot tonik, antiseptik in pomirjevalo. Lipov čaj naj bi koristil tudi pri kašlju, glavobolu, astmi in srčnih boleznih.

Posušeni cvetovi kamilice so znani po svojih pomirjevalnih lastnostih, zato naj bi imela rastlina sposobnost zmanjševanja tesnobe, stresa in napetosti. Prav iz teh razlogov je kamilični čaj priporočljivo piti pred spanjem, saj naj bi zmanjšal nemir, nas uravnotežil in nas ponesel v miren spanec.