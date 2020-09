Napitek za zdrave ledvice

Glavna sestavina

Recept za napitek za čiste ledvice

Peteršilj narežite, stresite ga v posodo in prelijte z vodo.

Počasi segrevajte do vretja in pri blagem vretju kuhajte še od pet do deset minut.

Precedite, pohladite in spravite v hladilnik.

Vsako jutro popijte kozarec tako pripravljene pijače.

Zdrave ledvice so nepogrešljive za dobro delovanje celotnega telesa, kajti dnevno prečistijo približno 200 litrov krvi in iz organizma v obliki seča izločijo okoli dva litra tekočine z odpadnimi snovmi. Kadar so ledvice zaradi hrane in pijače, ki jo vnašamo v telo, preobremenjene, lahko pride do bolezni tega organa in vnetij, zato je dobro poznati načine, ki pripomorejo k njihovemu dobremu delovanju. Eden od njih je napitek iz sestavin, ki jih zagotovo imate doma.Peteršilj: začimba, ki vsebuje veliko zdravju koristnih snovi. Med drugim so v njem bogato zastopani kalcij, železo, magnezij in fosfor. Med vitamini so na prvih mestih vitamin C, A, tiamin in riboflavin. Hkrati je v peteršilju še veliko antioksidantov. Listi te začimbnice delujejo protivnetno in spodbujajo čiščenje telesa, kar pomeni, da pripomorejo tudi k dobremu delovanju ledvic.Potrebujete 240 gramov listov peteršilja in liter vode.