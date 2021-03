Napitek za močan imunski sistem

Potrebujete

polovico grenivke

eno pomarančo

polovico limone

žico medu

Priprava

Zakaj je dober?

Do močnega imunskega sistema med drugim pripomore tudi izbrana hrana oziroma z vitamini in minerali obogateni jedilniki. Enega od načinov, kako okrepiti odpornost, predstavljajo naravni sokovi iz sestavin, ki organizmu dovajajo vse, kar potrebuje za močno naravno obrambo.Predstavljamo recept za napitek, ki vas s tega vidika zagotovo ne bo razočaral.Iz sadežev iztisnite sok in ga posladkajte z medom. Pijte sveže pripravljen napitek dvakrat na dan.Vsebuje veliko vitamina C, nepogrešljivega zaveznika močne odpornosti. Hkrati telesu zagotavlja kalij, vitamin A, cink ter folno kislino. Vse to so snovi, ki zagotavljajo močno odpornost ter hkrati pripomorejo tudi do splošnega zdravja in vitke postave.