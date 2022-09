Napitek namesto zajtrka, ki pomaga pri hujšanju

Obstaja preprosta pijača, sestavljena iz zgolj treh sestavin, ki pomaga pri hujšanju ali ohranjanju vitke postave. Gre za zmešek iz kumar, limone in dveh žlic semen oljne kadulje ('čija').

Priprava

Kumaro olupite, iz nje iztisnite sok ali jo sesekljajte v sesekljalniku, dodajte sok limone in semena oljne kadulje. Dobro zmešajte in počakajte, da semena nabreknejo. Napitek je pripravljen za uživanje.

Zakaj pomaga?

Kumare zagotavljajo tekočino, pospešujejo presnovo ter spodbujajo čiščenje telesa in skrbijo za dobro delovanje ledvic. Ob tem vsebujejo zelo malo energije, enako velja za njihov sok.

Limona vsebuje veliko vitamina C, ki slovi po protivnetnem delovanju ter preprečuje telesna vnetja, hkrati skrbi za močno odpornost in spodbuja absorpcijo železa.

Semena oljne kadulje, ki so zakladnica maščob omega 3, so idealne za pomoč pri hujšanju, saj dolgo ohranjajo sitost. V njih so še antioksidanti in veliko vlaknin, ki pozitivno vplivajo na prebavo.

Torej idealna kombinacija za začetek dneva.