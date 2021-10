Napitek, ki uravnava kislost v telesu

Ena do poti do zdravega življenja je ohranjanje ravnovesja med kislimi in alkalnimi živili, kar zagotavlja vzpostavljanje pravilne pH vrednosti organizma.

Žal pa je, ne glede na trud, to ravnovesje velikokrat porušeno in telo je, kot pravimo, zaksiano, kar vodi v številne težave z zdravjem.

Na srečo obstaja napitek, ki pomaga pri vračanju zadev v normalno stanje, imenuje pa se vijolični raj. Ker je sestavljen iz surovih sestavin, ga je priporočljiveje, kot zvečer, uživati čez dan.

V njem sta glavni sestavini koromač, ki mu zagotavlja odličen okus in rdeče zelje, ki ga navdaja z značilno barvo in deluje tudi protibakterijsko.

Sestavine

četrtina manjše glavice rdečega zelja

mali koromač

200 gramov rdečega grozdja

sok limone po okusu

Priprava

Zelje, koromač in grozdje položite v sokovnik in iztisnete sok. Na koncu po okusu dodajte sok limone. Če sokovnika nimate, lahko uporabite sesekljalnik in pripravite zmešek. V tem primeru za tekoč napitek dodajte primerno količino vode.

Sok pijte en teden, nato pa po potrebi po tedenskem predahu ponovite kuro.