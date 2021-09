Napitek, ki blaži simptome alergije na ambrozijo

Sestavine

en večji korenček

eno jabolko

četrtina ananasa

košček zelene

pol manjše rdeče pese

Priprava

Vse sestavine temeljito operite in narežite na koščke.

V sokovniku iz njih iztisnite sok

Če sokovnika nimate, jih lahko sesekljate s paličnim mešalnikom, v tem primeru dodajte dva decilitra vode.

Sok pijte enkrat na dan, po možnosti na prazen želodec.

Ambrozija je alergena rastlina. Cveti od konca julija do konca septembra in s svojim pelodom pri alergikih povzroča težko dihanje, kihanje, solzenje oči, izcedek in nosu ter še druge značilne znake pretiranega odziva imunskega sistema na stik z njenim cvetnim prahom. Najboljši način za izogibanje temu je preprečevanje stika z alergenom, kar pa zaradi razširjenosti ambrozije ni lahko. K blaženju simptomov alergije pa pomaga napitek, ki si ga lahko pripravite doma.