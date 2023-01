Napitek iz treh sestavin, ki spodbuja hujšanje

Razlogi za odvečne kilograme so različni, največkrat pa so posledica pretiravanja s hrano. Če se z njimi soočate tudi sami in ste se odločili, da število na tehtnici zmanjšate, si ob uravnoteženi prehrani in redni vadbi pomagajte še s preprostim napitkom, ki zaradi sestavin spodbuja presnovo in pomaga pri hujšanju.

Njegovi osnovni sestavini sta ingver in limona, je enostaven za pripravo in spodbuja izločanje strupenih snovi iz telesa.

Ingver vsebuje močne antioksidante, ki pozitivno vplivajo na delovanje jeter, premagujejo napihnjenost in pospešujejo prebavo.

Limona je diuretik, ki pospešuje izločanje strupenih snovi iz telesa.

Sestavine:

trije decilitri vode sobne temperature

sok polovice limone

centimeter korenine ingverja

Priprava:

Sok limone in nariban ingver dodajte kozarcu vode. Počakajte nekaj minut in popijte pijačo. Napitek pijte zjutraj, po želji mu lahko oddate malo medu.