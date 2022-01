Napake pospešijo staranje

Ne bomo govorili o dejavnikih, na katere pomisli vsakdo, ko govorimo o zdravem in čim bolj mladostnem telesu in duhu, denimo redni vadbi in zdravi prehrani z veliko sadja in zelenjave.

Kdor je velik perfekcionist, ve, o čem govorimo – ni lahko narediti vsega in vedno popolno, najbolje. Dopustite si kdaj kakšno napako, zajemite sapo, pojdite korak nazaj, naredite načrt B. Raven stresnih hormonov, ki se sproščajo zaradi nedoseganja morda celo nedosegljivih ciljev, je visoka in nam dolgoročno škoduje. S tem lahko povežemo še en dejavnik – prosimo za pomoč, ko jo potrebujemo, poiščimo jo pri strokovnjakih, znakov depresije ne smemo ignorirati in upati, da bodo minili sami od sebe. Skrb za mentalno zdravje je prav tako pomembna kot skrb za fizično.

Prvi znaki staranja se pokažejo na koži obraza in vratu, in da bi odložili gubice, hiperpigmentacijo in preostale znake zrele kože, jo vestno ščitimo s kremo z zaščitnim faktorjem vsaj 30. Idealno bi bilo, da jo na obraz nanesemo vsako jutro, tudi pozimi, a že če se bomo tega držali v toplejšem delu leta, bomo lahko rekli, da smo storili veliko, na koncu koncev preprečili kožnega raka. Na soncu ne pozabimo na kakovostna sončna očala.

Da je kajenje izjemno škodljivo za zdravje, vemo, kaj pa t. i. priložnostni kadilci, ki prižgejo dve ali tri denimo za vikend v dobri družbi ali na zabavi? Prav tako si škodujejo, kajti cigarete vsebujejo več kot 3800 kemijskih spojin, ki med drugim poškodujejo kožo, njeno elastičnost, skratka, uničujemo se od znotraj in od zunaj. Investirajmo v res kakovosten vzglavnik, ki bo naši hrbtenici omogočal optimalno oporo, hkrati pa ne bo mečkal kože na obrazu in cufal las. Prevleka iz svile je dodatni bonus.

S prijatelji je lepše

Če je seznam stvari, ki jih morate narediti danes, daljši kot listek za trgovino, ga vrzite stran in zadihajte. V današnjem hitrem tempu življenja se moramo naučiti ustaviti, samo opazovati otroka pri igri, ptico na veji, zasnežene gore v daljavi, kajti zaradi stresnih hormonov se ožijo krvne žile, kronični stres pa poveča tveganje za bolezni srca, visok krvni tlak in možgansko kap. Da o duševnem zdravju ne govorimo.

Tudi bogato družabno življenje pripomore k bolj zadovoljnemu in lepšemu vsakdanjiku.

Tudi bogato družabno življenje pripomore k bolj zadovoljnemu in lepšemu vsakdanjiku, čeprav je to področje v aktualnih časih precej na udaru. Če se ne moremo tako pogosto dobiti fizično, uporabimo novodobna tehnološka sredstva za virtualna srečanja – od njih bomo imeli več, kot če se kot vsak večer usedemo na kavč in gledamo televizijo. In ko smo pri računalnikih, tablicah in pametnih telefonih: marsikateri današnji mladostnik in odrasel ima zaradi njihove pretirane in nepravilne uporabe sključeno, puklasto držo, kakršna je bila včasih značilna za upokojence.

Drža glave naprej, t. i. tehnološki vrat, zaokroži zgornji del hrbta in obremeni sprednji del hrbtenice, kar lahko vodi v bolečine, če vam že za videz ni mar. Rešitev? Med tovrstnim delom se je treba opominjati na pravilno držo, se čim pogosteje razmigati in seveda omejiti trajanje.