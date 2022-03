Napaka, zaradi katere se kilogrami vztrajno nabirajo

Odločili ste se, da se s prihodom pomladi znebite nekaj kilogramov. Spremenili ste način prehranjevanja, več se gibljete, vse počnete po pravilih, a številka na tehtnici se kar ne premakne. Vi iščete razloge za neuspeh, strokovnjaki pa izpostavljajo enega, na katerega najbrž niste niti pomislili. Ta je slab spanec.

Kako ta vpliva na težo?

Naše telo za pravilno delovanje potrebuje primerno količino dobrega spanca. Če ga je premalo, se poruši ravnovesje hormonov. Z vidika hujšanja največjo vlogo igrata leptin in grelin, ki možganom sporočata, kdaj je čas za hrano in kdaj je želodec poln. »Kadar ne spimo dovolj, v možganih nastaja več leptina, ki je zaslužen za občutek lakote,« je pojasnil strokovnjak za higieno spanja Michael Breus. »Ta hormon ni zaslužen le za izrazito lakoto, temveč tudi za večjo utrujenost, ki jo največkrat premagujemo s tako imenovano prepovedano hrano. Pod njegovim vplivom je nivo telesne energije nižji in ne glede na namere po hujšanju jemo več kot sicer.«

Še ena posledica

Utrujenost na hujšanje slabo vpliva še z drugega vidika. Zaradi nje namreč ni prave volje za telesno dejavnost. Zgodi se torej, da za načrtovane treninge ni energije, s tem se vse bolj odmikamo od cilja. »Spanec vpliva na celotni ritem telesa, tudi na občutke lakote. Kadar spimo premalo, smo bolj lačni,« se z Breusom strinja psihologinja Samina Jauregui.