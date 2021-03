Največji sovražniki vitke postave

Čeprav na presnovo najbolj vpliva genetika, tudi nekatera živila lahko pospešujejo ter na drugi strani ovirajo metabolizem. Na žalost so med njimi takšna, ki so vsak dan na jedilnikih in nekaterih res ne bi povezovali s slabšo presnovo in z viškom kilogramov. Razkrivamo nekaj skritih sovražnikov vitkosti. Predelana žita Predelana žita v kruhu, testeninah in drugih izdelkih telesu dovajajo prazne kalorije, nimajo nobenih vlaknin, vitaminov in mineralov ter povzročajo nagel porast in nato upad krvnega sladkorja. Občutek sitosti zadržijo krajši čas in spodbujajo kopičenje maščobnih oblog, vse to pa so razlogi, da ovirajo presnovo in trud za izgubo odvečnih kilogramov. Sadni sokovi Na prvi pogled so zdravju prijazni napitki, a dejstvo je, da pogosto vsebujejo veliko dodanega sladkorja in so z vidika zdravja, presnove ter vitke postave prav tako slabi kot gazirane pijače. Žita za zajtrk Zdijo se zdrava, hranljiva ter dobra izbira za vitko postavo, vendar to ne drži vedno. Kajti žitom, ki so namenjena prvemu jutranjemu obroku, je velikokrat dodanega veliko sladkorja in po vsebnosti tega bolj kot na zdrav, uravnotežen obrok spominjajo na sladico. Kar pomeni, da slabo vplivajo na presnovo in spodbujajo kopičenje maščob ter s tem odvečnih kilogramov.

