Največje zlo za ustne bolezni je sladkor

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) ob svetovnem dnevu ustnega zdravja opozarja, da so ustne bolezni, čeprav jih je mogoče s primernim pristopom večinoma preprečiti, še vedno eno glavnih zdravstvenih bremen v številnih državah. Po podatkih iz leta 2022 v svetu za ustnimi boleznimi trpi skoraj 3,5 milijarde ljudi in v državah s srednjim dohodkom, kamor spada denimo Avstrija, vplivajo na življenje treh ljudi od štirih.

Karies lahko povzroča različne težave, od občutljivosti do bolečine. FOTO: Paolo Cordoni/Getty Images

Nezdravljene ustne bolezni (predvsem zobna gniloba) so bile po statističnih podatkih globalnega bremena bolezni iz leta 2019 najpogostejše bolezensko stanje pri posamezniku, kar je skrb vzbujajoče, saj zelo vplivajo na kakovost življenja posameznika. Ne le bolečine in neprijetni občutki, posledica ustnih bolezni je lahko tudi iznakaženost ali celo smrt.

Drago zdravljenje

Za ustno zdravje so pomembne življenjske razmere, ki morajo vključevati primerno izpostavljenost fluoridu (v pitni vodi ali zobni pasti), izogibanje stikom z dostopno in poceni hrano z visokimi ravnmi sladkorjev ter dober dostop do zobozdravnika oziroma ortodonta. Predvsem slednje je v številnih državah težava, saj je zdravljenje ustnih bolezni drago, kljub temu pa najpogosteje ni del splošnega zdravstvenega zavarovanja.

Stop kariesu Najpogostejša ustna bolezen je karies, sledijo paradontalne bolezni, izguba zob in rak ustne votline. Druge, ki so pomembne za javno zdravje, so orofacialne razpoke, noma (huda gangrenozna bolezen, ki se začne v ustih, večinoma prizadene otroke) in oro-dentalne poškodbe. Še posebno pogostost prvih dveh bi lahko preprečili z zdravim načinom življenja in primerno higieno, zato o tem otroke učimo od malega.

Eden od perečih problemov, ki pomembno vplivajo na ustno zdravje, je oglaševanje hrane in pijače z visoko vsebnostjo sladkorja ter tobačnih in alkoholnih izdelkov. Oglaševanje namreč pospešuje uživanje oziroma uporabo tovrstnih proizvodov, s tem pa posredno vpliva na vse slabše stanje zobnega zdravja v svetu. Največje tveganje za karies, bolečino, pa tudi izgubo zoba ali okužbo predstavlja prav dolgotrajni vnos prostih sladkorjev, poleg tega pa že omenjena neustrezna izpostavljenost fluoridom, ki je povezana s še enim pomembnim faktorjem tveganja, nerednim ščetkanjem.

Pomembna preventiva

Za izboljšanje ustnega zdravja SZO priporoča preventivo pred kurativo. Pomembno je poznati prednosti zdravega prehranjevanja z malo prostimi sladkorji in veliko sadja in zelenjave in pitja navadne vode. Ustnemu zdravju škodujeta tudi tobak in alkohol, dobro se jima je izogibati. Ne nazadnje na ustno zdravje vplivajo tudi poškodbe, zato je zelo pomembno, da med športnimi aktivnostmi ali vožnjo s kolesom uporabljamo opremo, s katero zmanjšujemo možnost poškodb obraza.

Otroke od malega učimo ustne higiene.

Za primerno izpostavljenost fluoridu je pomembno ščetkanje zob z zobno pasto, ki ga vsebuje najmanj od 1000 do 1500 ppm, in to dvakrat na dan. Ob upoštevanju preventive bo potreba po kurativi manjša, kljub temu pa je pomembno, da je zdravljenje ustnih bolezni dostopno ljudem v osnovnem zdravstvenem zavarovanju, izpostavlja SZO.