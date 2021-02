Največja napaka pri pripravi špinače

Kremasta špinača je priljubljen dodatek obroku. Ne poda se odlično le k mesu ali ribam. Ker vsebuje le malo energije, pomaga tudi do lepe postave. A če se vam zdi, da pripravljena nima pravega okusa in teksture, najbrž pozabljate na živilo, ki zelenjavno prilogo znatno oplemeniti. To je smetana. Malenkost za boljši okus Kajti ne glede na to, ali pripravljate zamrznjeno ali svežo, s smetano je bolj kremasta in okusnejša. To je torej skrivna sestavina, s katero je ob dodatku ostalih začimb končni izdelek res takšen, kot se ga nadejate.



Nasvet: Če vas skrbi, da bo špinača zaradi omenjenega dodatka energijsko preveč bogata, smetano nadomestite z mlekom. Tudi ta poskrbi za boljši okus in teksturo špinače.

