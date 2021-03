Najslajša skrivnost za lepo kožo: recept za čudovito čokoladno kopel

Za približno dve ploščici potrebujete:

100 gramov jedilne sode

20 gramov mleka v prahu

120 gramov kakavovega masla

10 gramov karitejevega masla

nekaj kapljic eteričnega olja po izbiri (rožmarin, vrtnice, mandelj)

suhi cvetni lističi po izbiri (za okras)

Priprava:

V posodi zmešajte jedilno sodo in mleko v prahu.

Na zmernem ognju stalite kakavovo in karitejevo maslo, zmešajte in počakajte, da se malo ohladita.

V tekočo maso primešajte suhe sestavine in eterično olje.

Dobro zmešajte in zmes nalijte v kalup za čokolado. Če ga nimate, jo v enakomerni plasti razporedite po papirju za peko, po želji posujte s cvetjem in počakajte, da se ohladi ter strdi.

Sladkanje s čokolado brez slabe vesti? Če si boste iz nje pripravili kopel, bo to nedvomno mogoče. Kajti obstaja vrsta te priljubljene sladice, ki je namenjena tovrstnemu razvajanju telesa in duha in je zato idealen dodatek kopeli. Čokolado za kopel lahko v obliki tablic ali bombic kupite na spletu, lahko pa nastane v vaši domači delavnici.Med kopanjem v kad dodajte dve do tri rebra čokolade in uživajte v njenem vonju ter učinkih na kožo. Ta bo po tej negi navlažena, nahranjena in mehka na dotik.