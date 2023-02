Najslabši čas za obrok

Pot do ohranjanja zdrave telesne teže ni tlakovana le z izbiro hrane, ki jih vsakodnevno uživate, temveč tudi s časom, ki ga namenjate za obroke.

Več raziskav je dokazalo, da je prehranjevanje v določenem delu dneva, natančneje po osmih zvečer, absolutno najslabše in vodi do hitrejšega kopičenja kilogramov ter do drugih negativnih učinkov na zdravje.

Ovirani presnova in porušeno hormonsko ravnovesje

Ena od manjših študij je denimo odkrila, da je pri osebah, ki jedo po devetih zvečer, naslednje jutro v krvi višja količina glukoze kot pri tistih, ki si zadnji obrok privoščijo ob šestih popoldne.

Druga raziskava je odkrila, da pozno večerni obroki lahko negativno vplivajo na izgubo teže, saj je sposobnost telesa za porabo energije ponoči nižja kot v dnevnem času.

Ena novejših študiji odkrila še, da prehranjevanje v poznih večernih urah negativno vpliva na presnovo in na hormone lakote, kar se odraža na težjem izgubljanju kilogramov.

Čas ne vpliva le na kilograme

Ob tem strokovnjaki dodajajo še, da je čas prehranjevanja le en od dejavnikov, ki vplivajo na hujšanje. Vsaka oseba ima namreč svoj ritem presnove in ključno za vse je, da uživajo redne, uravnotežene obroke s primernimi časovnimi razmahi je pa vodja zadnje raziskave Namni Goel z oddelka za spalno medicino in krono-biologijo z medicinske univerze Penn dejala:

»Uživanje hrane pozno zvečer lahko slabo vpliva na hujšanje in tudi na spanec, saj prebavila ponoči, tako kot vse telo, potrebujejo počitek. Pozno-večerni obroki prav tako vplivajo na določene hormonske procese, višajo količino glukoze v krvi, vplivajo na raven inzulina, holesterola, trigliceridov in na druge markerje, ki so povezani z višjim tveganje za srčno-žilne bolezni.«