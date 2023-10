Najpogostejši črevesni parazit, ki ga imajo otroci, so podančice (Enterobius vermicularis), majhne, približno centimeter dolge gliste belkaste barve, ki živijo samo v človeških prebavilih, v spodnjem delu črevesja. Najpogosteje se pojavljajo pri predšolskih in šolskih otrocih, nato se širijo med družinskimi člani.

Samica vali jajčeca ovalne oblike, ki s prostim očesom niso vidna in so lepljiva, in sicer kar okoli 15.000, v njih je ličinka. Običajno jih odlaga ponoči v okolico zadnjika, kar povzroča značilno srbenje, in ko se posameznik praska, se jajčeca prilepijo na prste in pod nohte, na posteljnino, prenaša jih v hrano, na druge predmete, pohištvo, kljuke. Jajčeca so zunaj gostitelja kužna do treh tednov, ustreza jim vlažno okolje. Uniči jih temperatura, višja od 55 stopinj Celzija, ali sončna svetloba.

Podančice živijo samo v človeških prebavilih, v spodnjem delu črevesja. FOTO: Sebastian Kaulitzki/Getty Images

Poostrena higiena

Približno tretjina okuženih nima znakov, sicer pa je najpogostejši znak močan srbež okoli zadnjika, zlasti ponoči. Okuženi lahko toži zaradi nemirnega spanca, postane neješč in razdražljiv, mogoče so bolečine v trebuhu.

Okuženi lahko toži zaradi nemirnega spanca, postane neješč in razdražljiv, mogoče so bolečine v trebuhu.

Odrasle podančice lahko vidimo v okolici zadnjika s prostim očesom, predvsem zjutraj, ali v blatu (bele nitke se premikajo), v tem primeru takoj pokličemo zdravnika, da predpiše tablete za vso družino, sicer pa okužbo dokažejo v laboratoriju – takoj zjutraj s pomočjo celofanskega traku odvzamemo odtis zadnjika, trak prilepimo prek čistega objektnega stekelca in odnesemo v laboratorij.

Zdravljenje je dolgotrajno

Tablete predpiše zdravnik, kot rečeno, za vso družino, o stanju je treba obvestiti vrtec oz. šolo. Zdravljenje je dolgotrajno, saj odpravlja samo odraslo obliko zajedavca, čez dva tedna je treba odmerek ponoviti.

Samica vali jajčeca ovalne oblike, odlaga jih ponoči v okolico zadnjika, kar povzroča značilno srbenje. FOTO: Kwanchaichaiudom/Getty Images

Poglavitna je poostrena higiena, torej temeljito umivanje rok s tekočo vodo in milom po uporabi stranišča ali menjavi plenic, pred jedjo, vsakodnevno prhanje, jutranje umivanje ali prhanje zadnjika, izogibati se je treba praskanju v predelu zadnjika, grizenju nohtov in sesanju prstov, nohte je treba imeti čiste in kratko pristrižene, vsak dan je treba menjati perilo in pižamo, na tri dni posteljnino. Perilo, posteljnino, brisače peremo pri visoki temperaturi in prelikamo.

Kdor prisega na naravne metode, priporoča uživanje česna in bučnih semen, a s tem (morda) preženemo le odrasle gliste, drugo vprašanje pa je, koliko česna vam bo uspelo spraviti po otrokovem grlu.