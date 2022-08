Najboljši zajtrk, če imate povišan holesterol

Primerna količina holesterola v krvi je en od pogojev za dobro zdravje srca. Kadar vrednosti odstopajo od priporočenih, je zato treba primerno ukrepati, prvi korak je premišljeno izbrana hrana.

Prehranska strokovnjakinja Justine Butler priporoča živila, ki so v prid zniževanja slabega holesterola v krvi najboljša izbira za zajtrk.

Oves

»50 gramov ovsa v obliki kosmičev ali ovsene kaše telesu zagotovi pet gramov vlaknin, količina teh se še poveča z dodajanjem suhega sadja in lupinastih plodov, prav vlakna pa pri uravnavanju holesterola igrajo ključno vlogo,« je pojasnila strokovnjakinja.

Sadje in zelenjavo

Vsaj pet zalogajev na dan, najbolje je s temi živili začeti dan in jih torej vključiti v zajtrk.

Stročnice

Naslednja sestavina obokov, ki skrbi za zdravje srca, so stročnice: vse od fižola do graha, čičerike in soje.

Polnozrnata živila

Rjavi riž, neoluščena žita ter izdelki iz njih vsebujejo veliko vlaknin ter s tem nižajo količino slabega holesterola v krvi.

Lupinaste plodove

Številne študije so pokazale, da so lupinasti plodovi nepogrešljivi za dobro delovanje srca in ožilja. Zato so tudi z vidika zdrave količine holesterola primerna sestavina prehrane in neprecenljiv dodatek zajtrku ali drugim dnevnim obrokom.