Najboljši viri omega tri maščob

Omega tri maščobe so nepogrešljiva sestavina zdrave ter uravnotežene prehrane, saj blažijo vnetne procese v telesu, skrbijo za zdravje srca in možganov, uravnavajo krvni tlak, manjšajo tveganje za sladkorno bolezen, ohranjajo zdravje sklepov, skrbijo za dobro počutje, za močan imunski sistem in še bi lahko naštevali. Res je, da so mastne ribe dober vir teh maščob, ki pa se skrivajo tudi v drugih živilih. Mastne ribe Najbolj znani vir omenjenih maščob so mastne ribe tuna, sardine, losos, zato jih je priporočljivo dvakrat tedensko umeščati na jedilnik. Priporočeni dnevni vnos omega tri maščob znaša 500 miligramov dnevno, za vse, ki rib ne marajo, je zato dobra novica, da se skrivajo tudi v semenih čije in buč, lanu ter orehih. Semena čije Odličen vir so semena čije, ki vsebujejo še veliko kalcija in vlaknin. V njih je celo več omega tri maščob kot v lososu, za popestritev jedilnikov pa jih lahko dodate jogurtu, solatam, ovsenim kosmičem in sadno-zelenjavnim zmeškom. V 100 gramih je kar 17, 5 grama omega tri ter ob tem še 5,7 omega šest maščob. Lanena semena Še ena drobna semena, ki skrivajo pravo zakladnico omega tri maščob. Ta po vsebnosti celo prekašajo čija semena, saj v 100 gramih telesu zagotovijo skoraj 23 gramov omega tri maščob ter ob tem še šest gramov maščob omega šest. Orehi Študije so pokazale, da orehi pozitivno vplivajo na razpoloženje in kognitivne možganske funkcije, blažijo občutek tesnobe, premagujejo stres ter nižajo povišan krvni tlak. Ob vsem tem pa v 60 gramih telesu zagotovijo 2,8 grama omega tri maščob. Bučna semena Ponašajo se z omega tri maščobami, ob tem pa še z vitaminoma A in C ter vlakninami. Varujejo zdravje srca in ožilja, krepijo mišice in dvigujejo razpoloženje. Več raziskav je potrdilo, da so ljudje, ki jim v telesu ne primanjkuje omega tri maščob, manj izpostavljeni depresiji, zato je tudi z njimi bogata bučna semena dobro umestiti na jedilnik.