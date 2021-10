Najboljši viri omega tri maščob

Nobenega dvoma ni, da so omega tri maščobe nepogrešljive zaveznice zdravja, saj med drugim manjšajo tveganje za srčne bolezni, za obolenja jeter in ledvic, pozitivno vplivajo na možgane in tudi na imunski sistem.

Ker jih telo ne more proizvajati samo, mu jih je treba dovajati s hrano, to pa so najboljši viri omenjenih maščobnih kislin.

Mastne morske ribe in drugi plodovi morja

Definitivno najboljši viri teh maščob v obliki, ki jih telo lahko hitro in učinkovito izkoristi, so ribje olje, sicer pa jih je veliko tudi v mesu polenovk, sardin, ostrig, inčunov, lososov, tun in mečaric.

Lan in morske alge

Drugi pomemben vir so lanena semena. Semena in olje te rastline so nepogrešljivi za močno odpornost in dobro zdravje nasploh. Naslednji pomemben rastlinski vir omega tri maščob so nekatere morske alge oziroma iz njih izdelani dodatki prehrani. V njih zastopane omega tri maščobe so enakovredne maščobam iz ribjega olja ali mesa.

Orehi in semena čije

Na tem seznamu so še orehi in semena čije. Oboji se ponašajo z velikim deležem omega tri maščob ter so zato v vsakem primeru nepogrešljiva sestavina zdrave prehrane.