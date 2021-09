Najboljši napitek za čiščenje ledvic

Moč zelenih listkov

Priprava:

Peteršilj narežite na manjše koščke, stresite ga v lonec in prelijte z vodo.

Na srednjem ognju vsebino segrevajte do vretja in kuhajte še od pet do deset minut.

Odmaknite z ognja, precedite, pohladite in spravite v hladilnik.

Vsako jutro popijte skodelico čaja.

Ledvice v telesu igrajo pomembno vlogo. Vsak dan prečistijo približno 200 litrov krvi in iz nje odstranjujejo strupe, ki ji izločijo v približno dveh litrih urina. Da bi svoje delo lahko opravljale nemoteno in brezhibno, jim je včasih dobro malo pomagati. Tudi z napitkom, ki spodbuja njihovo čiščenje in katerega ključna sestavina je peteršilj.Ta vsebuje veliko mineralov, kot so železo, magnezij in fosfor, med vitamini v njem izstopajo vitamini C, A ter tiamin in riboflavin. Peteršilj je med drugim znan kot odličen vir antioksidantov.Deluje protivnetno, varuje telo pred prostimi radikali in s tem pred kroničnimi boleznimi, pripomore pa tudi k čiščenju ledvic. Iz njega zato večkrat pripravite čaj, za katerega potrebujete peščico suhih ali svežih listov peteršilja in liter vode.