Najboljši napitek za čiščenje ledvic

Ledvice so organ, ki dnevno prečisti 200 litrov krvi ter iz nje izloča škodljive snovi.

Kadar so preobremenjene in zaradi nekaterih boleznih, kot sta sladkorna bolezen in visok krvni tlak, težje opravljajo svoje naloge, v vsakem primeru pa je zadnje dobrodošla pomoč v obliki čaja iz peteršilja.

Peteršilj namreč vsebuje veliko mineralov, kot so železo, magnezij, fosfor ter vitaminov, od katerih prednjačijo vitamin C, A, tiamin in riboflavin. Ob tem je en najboljših virov antioksidantov.

Zaradi svoje sestave in učinkov na zdravje, čaj iz njega pozitivno vpliva tudi na zdrave in delovanje ledvic.

Sestavine:

pest peteršiljevih listov (svežih oziroma pol pesti suhih)

liter vode

Priprava: