Najboljši način za umivanje rok v mrzlih dneh

Roke so v mrzlih dneh že tako ali tako na udaru, to zimo, ko si jih zaradi aktualnih razmer umivamo prav posebej temeljito, pa je koža na njih še dovzetnejša za pretirano izsušitev. Da bi jih pred tem zavarovali, je dobro upoštevati nasvet, ki se glasi: pozimi si roke umivajte s hladno vodo.



»Vroča voda s povrhnjice izpira naravna olja, in če rok takoj po umivanju ne negujete z vlažilno kremo, se koža na njih hitro izsuši, postane rdeča, se začne luščiti in v skrajnem primeru tudi popoka. Zato je umivanje s hladno oziroma mlačno vodo nedvomno boljše,« je povedala dermatologinja Purshiva Patel. »Čeprav je splošno prepričanje, da je vroča voda pri odstranjevanju mikrobov in druge umazanije z rok učinkovitejša od hladne, to ne drži. Glavno vlogo pri tem igra milo, temperatura vode pa ne vpliva na končni rezultat.«



Najboljša za zagotavljanje čistoče rok so po mnenju dermatologinje blaga vlažilna mila, temperatura vode pa naj v nobenem primeru ne presega sobne. Koža na rokah vam bo hvaležna.