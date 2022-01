Najboljši čas za jemanje vitaminskih dodatkov

Mnogi si do boljšega zdravja in počutja pomagajo z različnimi vitaminskimi dodatki. A pri tem ni pomembno le, kakšne in koliko jih uživate, temveč kdaj. Nekatere je treba uživati zjutraj, druge popoldne in tretje zvečer.

Jutranji vitamini

Zjutraj je treba jemati vitamin B1 (tiamin), B12 (kobalamin) in baker. Prvi je odgovoren za ustvarjanje energije in je zato najučinkovitejši zjutraj na prazen želodec. Jutro je najboljši čas tudi za jemanje vitamina C. Tudi železo je za zjutraj, a preden vzamete dodatek z njim, nekaj pojejte, da ne bi preveč otežil želodca. Najboljši izkoristek železa je sicer v kombinaciji z vitaminom C.

Popoldanski vitamini

Popoldne je čas za vitamine, ki jih je priporočljivo uživati skupaj s hrano (cink in vitamina A in E, ki sta oba topna v maščobi). Sočasno s cinkom se izogibajte jemanju železa, bakra in vitamina B9 (folna kislina).

Večerni vitamini

Med večerjo ali po njej bi morali uživati vitamin D, najboljše v kombinaciji s kalcijem, ki pospešuje njegovo absorpcijo. Dobra je tudi kombinacija vitamina D in ribjega olja.

Dodatki pred spanjem

Za izboljšanje prebave približno dve uri po večerji vzemite probiotike. Pred spanjem je idealno tudi pitje magnezija, po možnosti v kombinaciji s kalcijem in vitaminom B6 (piridoksin).