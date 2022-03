Najboljši čas za hojo

Vsakodnevna hoja ima številne pozitivne posledice na zdravje, je pa del dneva, ki ga namenite tej aktivnosti, pomembnejši, kot ste si morda mislili.

Strokovnjaki pravijo, da so osebe, ki se na hojo podajo zjutraj, deležne več njenih pozitivnih učinkov v primerjavi z onimi, ki raje hodijo popoldne ali zvečer.

Zakaj?

Svetloba je en od pomembnih dejavnikov, ki vpliva na vse procese v telesu. Če smo naravni svetlobi izpostavljeni zjutraj, denimo eno uro po bujenju, se lahko vsi procesi, tako fizični kot mentalni, prilagodijo naravnemu ritmu telesa, kar na zdravje in počutje pozitivno vpliva še ves dan.

Še en dobra novica: za vse te učinke ni potrebnih dolgih ur bivanja na naravni jutranji svetlobi, dovolj je že desetminutna izpostavljenost, tudi v oblačnem ali deževnem vremenu. Vsakršna naravna svetloba na naše telo deluje bolje od umetne.

Kako jutranji sprehodi vplivajo na zdravje?

Optimizira se cirkadialni ritem

Kot rečeno, se naravnemu dnevnemu ritmu prilagodijo vsi telesni in miselni procesi, s tem se optimizira delovanje notranjih organov. Prav tako bivanje na zraku v organizmu spodbuja nastajanje hormonov dobrega počutja, pod vplivom katerih smo nato še ves dan.

Izboljša se delovanje srca in zdravje krvnih žil

Rezultati ene od raziskav dokazujejo, da se pod vplivom naravne svetlobe okrepi delovanje specifičnega gena, ki je odgovoren za zdravje krvnih žil in srca.

Našli so močno povezavo med izpostavljanjem naravni svetlobi in tveganjem za srčne bolezni. Natančneje: več svetlobe pomeni manj bolezni srca in ožilja. V tem tiči tudi odgovor na vprašanje, zakaj je pozimi, ko so dnevi krajši, teh znatno več v primerjavi z meseci, ko je dnevne svetlobe več.

Lažje je nadzorovati tek

Leta 2012 opravljena raziskava je pokazala, da so bile ženske, ki so ob osmih zjutraj vsak dan hodile za 45 minut, aktivnejše še ves dan.

Prav tako so ves dan nato lažje od onih, ki zjutraj niso bile aktivne, nadzorovale tek in so čez dan zaužile manj energije.

Pod vplivom jutranje vadbe se je izboljšala tudi njihova presnova, vse to so dejavniki, ki pozitivno vplivajo na zdravje, počutje ter vitkost.

Še za konec

Res je, da ima jutranja hoja najboljše učinke na zdravje in počutje, a res je tudi, da si le redki lahko zjutraj vzamejo čas zanjo. Nič hudega torej, če se na daljšo ali krajšo podate popoldne oziroma v delu dneva, ki vam časovno najbolj odgovarja.

V končni fazi učinek hoje na zdravje v nobenem primeru ni nezanemarljiv.