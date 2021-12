Najboljši čas za nanašanje kreme za roke

Nizke zunanje temperature in suh zrak v ogrevanih prostorih niso nič prijazni do izpostavljene kože. Med deli telesa, ki so najbolj na udaru, so pozimi nedvomno roke. Zaradi vseh zunanjih dejavnikov, ki vplivajo nanje, koža na njih pogosto postane suha, razpokana in srbeča.

En od načinov zaščite pred tem je uporaba kreme za roke, pri čemer ni pomembno le, da jo nanašate temveč tudi, kdaj si z njo natrete roke.

Idealen trenutek

Takole najboljši čas razkriva dermatologinja Whitney Bowe: »Kremo na roke nanesite takoj, ko jih umijete, ne čakajte dlje, kot minuto, dve. Vlažilna krema se bo takoj po umivanju bolj vpila in bo znatneje nahranila ter navlažila prizadeto kožo.

Potem, ko se koža namreč dodobra posuši, se zmanjša njena sposobnost vpijanja maščobe ter drugih hranljivih snovi iz preparata, s katerim jo negujete.«

In še en uporaben napotek dermatologinje: »Kremo za roke imejte vedno nekje na dosegu rok, in jo nanašajte čim pogosteje. Kajti zlasti v času, ko uporabljamo veliko razkužil, je nepogrešljiv pripomoček za nego polti.«