Najboljše olje za nego kože

Različna negovalna olja so v kozmetiki že dolgo uspešnica, saj kožo nahranijo in navlažijo, po učinkih pa izstopa olje grozdnih pešk. »Olje grozdnih pešk vsebuje veliko antioksidantov, med njimi so na prvih mestih vitamini A, C in E. Tu so še maščobne kisline omega 3, ki krepijo odpornost kože, in aminokisline, ključne za nastajanje kolagena,« pravi dermatologinja Michele Green. Številni pozitivni učinki Zaradi njih omenjeno olje koži zagotavlja prepotrebno vlago, izenačuje polt in zavira nastanek gub, saj pripomore k elastičnosti, jo varuje pred zunanjimi vplivi, hkrati pa ji nudi blago luščilo in spodbuja njeno obnovo. Ob tem olje grozdnih pešk vsebuje protimikrobne učinkovine, kar pomeni, da zavira nastanek aken in mozoljev ter zagotavlja temeljito čiščenje kože. Večerna nega Dermatologinja priporoča, naj bo nanos olja na kožo zadnji korak pri večerni negi: nekaj kapljic olja segrejte med dlanmi in z njim negujte obraz.

