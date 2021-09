Najboljša začimba za ženske, ki so že dopolnile 40 let

Po 40. letu žensko telo doživlja mnogo sprememb. Med drugim se upočasni presnova in težje je nadzorovati kilograme. Vendar obstaja začimba, ki bi jo v tej starosti v prehrano morale vključiti vse ženske. To je kajenski poper, ki vsebuje kapsaicin, ta pa pospešuje presnovo in ima še druge pozitivne učinke na zdravje. Zanje je dovolj zgolj ščepec na dan, to pa so njegovi učinki. Pospešuje presnovo Dokazano je, da kapsaicin dvigne temperaturo telesa in pospešuje presnovo. Prav tako uživanje s kapsaicinom bogate hrane krepi odpornost in upočasnjuje staranje. Blaži občutek lakote Kapsaicin pomaga nadzorovati lakoto, kar pomeni, da boste z njim čez dan zaužili manj hrane. Niža krvni tlak Številne študije so pokazale, da kapsaicin pozitivno vpliva na krvni tlak in skrbi za zdravje srca. Izboljšuje prebavo Kapsaicin pozitivno vpliva tudi na prebavo in manjša verjetnost raka na želodcu.

