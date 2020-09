Najboljša večerja za vitko postavo in dober spanec

Če menite, da bi zaradi lepe postave morali zvečer v posteljo lačni, se motite. Večerja je obvezen dnevni obrok, ki, če je sestavljen iz premišljeno izbranih živil, ne redi, hkrati pa omogoči kakovosten nočni počitek. Katera so živila, s katerimi se lahko brez slabe vesti pogostite ob zatonu dneva? Skuta Vseeno je, ali je iz kravjega, ovčjega ali kozjega mleka, skuta je idealno večerno živilo. Lahko si jo privoščite samostojno ali v obliki namaza na polnozrnatem kruhu. Vsebuje beljakovine, ki so nepogrešljive v prehrani in pripomorejo k ohranjanju lepe postave. Puranje meso Puranji zrezek s solato je odličen za večerjo, saj vsebuje veliko beljakovin in malo maščob in energije, vseeno pa nas nasiti in dolgo ohrani sitost. v puranjem mesu je aminokislina triptofan, ki zagotavlja trden spanec. Grški jogurt Še eno živilo z visokim deležem beljakovin, tu pa so še probiotiki, ki skrbijo za dobro prebavo, zato vam ta ponoči ne bo povzročala preglavic. Ovsena kaša Čeprav si jo večina privošči za zajtrk, je dobrodošla tudi kot večerja. Je veliko boljša od sladkih kosmičev, saj vsebuje veliko vlaknin in drugih hranljivih snov, ki skrbijo za zdravje, dobro prebavo in vitko postavo. Zelena zelenjava Večina zelenjave ima nizko energijsko vrednost, prav zelena listnata zelenjava pa pri tem vodi. Hkrati telesu zagotavlja veliko vitaminov, mineralov in drugih za zdravje nepogrešljivih hranil ter tako v obliki juhe, zmeška ali solate pripomore k lepi postavi.