Najboljša naravna maska za lase: potrebujete samo tri sestavine

Lasje, dolgi ali kratki, so izpostavljeni številnim zunanjim vplivom, ki nanje ne delujejo najbolje: temperaturna nihanja, suh zrak v zaprtih prostorih, tu so še oblikovanje, barvanje in sušenje las. Skratka nemalo je stvari, ki poškodujejo njihovo strukturo, zato jih je dobro vsaj občasno malo razvajati in jih nahraniti s snovmi, ki jim zagotavljajo zdravje, lepoto ter zavidljiv sijaj.

Eden od načinov je uporaba naravne maske iz zgolj treh sestavin, ki jih zagotovo že imate doma. Za naravno masko potrebujete:

banano

žlico medu

žlico jogurta

Številne koristi

Banane so bogate z vitamini ter minerali, ki lasem zagotavljajo zdravje ter jih hkrati še dodobra navlažijo.

Jogurt zaradi velikega deleža mlečne kisline preprečuje poškodbe las, med pa suhim vrača življenje in lesk.

Priprava

Dobro zmečkajte banano in ji primešajte ostale sestavine. Mešajte, dokler ne nastane homogena zmes. Če je pregosta, dodajte malo vode.

Masko nanesite po vsej dolžini vlažnih las, jih zavijte v brisačo ali pokrijte s plastično kapo in jo pustite učinkovati pol ure. Lase nato umijte kot običajno, z masko pa jih nahranite vsaj vsaka dva tedna.