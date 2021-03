Najboljša naravna krema za roke

Za izdelavo potrebujete:

dve žlički čistega čebeljega voska

štiri žličke olivnega olja

žličko lanolina (naravne maščobe živalskega izvora)

10 kapljic eteričnega olja čajevca.

Priprava:

Roke so pozimi prav posebej na udaru, letošnja epidemija pa jim zaradi uporabe razkužil in pogostega umivanja zadaja še dodatne udarce, zato je dobro vedeti, kako jih negovati, da bi koža ostala mehka, navlažena in nahranjena. Eden od načinov je uporaba doma izdelane kreme za roke, ki vas zagotovo ne bo razočarala.V posodi na pari segrejte čebelji vosek, olivno olje in lanolin. Ko se sestavine pomešajo, dodajte olje čajevca. Dobro zmešajte, zmes nalijte v primerne posodice. Ko se ohladi in strdi na primerno teksturo, si s kremo ob vsaki priložnosti namažite roke.