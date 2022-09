Najboljša maska za suho kožo

Pozimi koža zahteva malo izdatnejšo nego. Tudi v obliki mask, ki jih je treba prilagoditi naravi polti. Če je vaša suha in zato pogosto srbeča ter razdražena, jo razvajajte z naravno masko, ki jo lahko doma pripravite iz zgolj treh sestavin.

Potrebujete polovico zelo zrelega avokada, polovico večje banane in žličko medu.

Avokado in banano zmečkajte in dobro zmešajte, dodajte med, premešajte in nanesite na čisto polt. Pustite deset minut in masko sperite z mlačno vodo.

Uporabite jo enkrat, največ dvakrat tedensko.