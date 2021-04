Najboljša maska za barvane lase

Sestavine

dve žlici kokosovega olja

eno jajce

Priprava

Zakaj je maska dobra?

Barvani lasje so izpostavljeni kemikalijam, zaradi katerih hitro postanejo suhi, pusti ter brez življenja. Tudi sušenje s sušilnikom, likanje in trajno kodranje niso najprijaznejši do njih, zato jih, če jih pogosto izpostavljate kemikalijam in visokim temperaturam, občasno nahranite s hranljivo masko iz samo dveh sestavin, ki jim bo zagotovila zdravje, mehkobo, lesk in daljšo obstojnost barve.Kokosovo olje in jajce zmešajte v posodici in zmes enakomerno nanesite po laseh. Počakajte od 15 do 20 minut in lase umijte kot običajno.Jajca so bogat vir vitaminov A, D in E, beljakovin ter lasem prijaznih maščobnih kislin, kar pomeni, da jih nahranijo in izdatno navlažijo. Kokosovo olje vsebuje laurinsko kislino, ki prodre globoko v lase in jim zagotavlja izdatno hidratacijo ter s tem lesk in zdravje, hkrati preprečuje izsušitev in lomljenje las.Za vse omenjene učinke bo dovolj, če boste lase z masko negovali enkrat tedensko.