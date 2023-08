Vse, kar pojemo, tako ali drugače vpliva na naše zdravje. In čeprav ima domala vsak pravico kdaj pa kdaj pojesti tudi katero od živil s seznama manj zdrave hrane, naj bi načeloma vendarle ostajali pri uravnoteženih in zdravju prijaznih jedeh ter na jedilnik čim večkrat umeščali takšna, ki so nepogrešljiva za zdravje srca.

Več preberite na portalu ONA.