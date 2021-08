Najboljša eterična olja za glavobol

Utripajoča bolečina z mučnim pritiskom je znana vsaj 78 odstotkom ljudi, ki naj bi poznali tenzijske glavobole. Klasična zdravila brez recepta so lahko odlična za lajšanje bolečin, vendar si lahko na naraven način pomagate tudi s hidriranjem, rednim uživanjem obrokov in doslednim urnikom spanja. Obstaja pa še eno naravno sredstvo, ki ga nekateri bolniki zelo radi izkoristijo: eterična olja.



V svetu homeopatske medicine se uporaba arome rastlinskih izvlečkov (kot so eterična olja) za zdravljenje simptomov imenuje aromaterapija. Pri nekaterih ljudeh je zelo uspešna, pri drugih malo manj. Nekateri ljudje z migreno lahko razvijejo občutljivost za vonj in celo prijetni vonji jim na takšen način postanejo neprijetni. Pri drugih ljudeh pa imajo vonji zelo sproščujoč učinek, vendar je splošno gledano dobro, da se pred uporabo eteričnih olj pogovorite z zdravnikom, še posebno če imate občutljivo kožo. Eterična olja jo namreč lahko dražijo ali sprožijo alergijsko reakcijo. Nikoli ne smete nanašati nerazredčenih neposredno na kožo. Če jih želite preizkusiti in vam zdravnik pritrdi, pa se boste morda spraševali, katera so najboljša za zdravljenje bolečin. Na voljo je veliko različnih olj, ki vam lahko pomagajo, odvisno pa je tudi od vrste glavobola.

Napetostni: poprova meta

Se vam zdi, da vam nekaj stiska glavo ali se okrog nje zateguje? Najverjetneje imate napetostni glavobol. Poskusite se z njim spopasti z oljem poprove mete. Nekatere raziskave kažejo, da uporaba razredčene raztopine olja poprove mete lahko po 15 minutah zmanjša intenzivnost napetostnih glavobolov. Dodajte 10 kapljic olja poprove mete v 30 ml nosilnega olja, kot je jojoba ali kokos, in to vmasirajte v vrat in ramena.

Stresni: sivka, kadilo, neroli ali citrusi

Vsi vemo, da lahko stresen dan povzroči razbijanje v naših glavah. Vdihavanje eteričnih olj lahko pomaga razbremeniti ta stres in spodbudi umiritev. Katerega izbrati? Odvisno od tega, kaj se vam zdi osebno sproščujoče, najbolj pa priporočamo olja sivke, kadila, nerolija in citrusov. Če vam je aroma prijetna, globlje vdihnite, saj to samo po sebi pomaga upočasniti srce, uravnovesiti živčni sistem in nam pomaga, da se sprostimo. Izberite eterično olje, ki ga imate radi, in vdihnite 1–2 kapljici iz robčka, dodajte ga v difuzor eteričnega olja ali nanesite 1–2 kapljici na dlani z nosilnim oljem, nežno podrgnite in globoko vdihnite.

Migrena: sivka

Sivka je zelo priljubljena. Vdihavanje eteričnega olja sivke za 15 minut je lajšalo bolečino migrene bolje kot placebo, je pokazala študija iz leta 2012, objavljena v reviji European Neurology. Poskusite jo ob prvih znakih glavobola vdihniti naravnost iz stekleničke ali pa jo uporabite pri masaži obraza. Žlički kreme za obraz brez vonja dodajte 1 kapljico sivke, masirajte čeljust, sence in čelo.

Hormonski: geranija

Nihanje hormonov, še posebej znižanje estrogena tik pred in med menstruacijo, je povezano s pogostejšimi glavoboli. Če sumite, da za vašim glavobolom stoji PMS, vam predlagamo uporabo geranije na trebuhu (dodajte 1 kapljico k čajni žlički nosilnega olja in vmasirajte s krožnimi gibi) ali v kopeli (dodajte 5–8 kapljic na žlico nosilnega olja in dodajte v kad).

Zaradi dehidracije: poprova meta, pomaranča ali mandarina

Dehidracija lahko povzroči migrene in glavobole, zato je najbolje začeti piti vodo, da si napojite telo. Medtem lahko pomaga hladen obkladek z dodatki eteričnih olj. V majhno skledo hladne vode dodajte 1–2 kapljici poprove mete, pomaranče ali mandarine. V mešanico potopite krpo za obraz, jo ovijte in si jo položite čez čelo, medtem ko počivate.

Neznanega izvora: mešanica po meri

Glavobolov je ogromno in prav mogoče je, da ga je povzročilo nekaj, česar nismo navedli. Za splošno mešanico proti glavobolu oziroma za mešanico proti splošnemu priporočamo kombinacijo rožmarina, poprove mete in sivke. S to mešanico imate pri roki širok nabor sestavin, ki vam lahko pomagajo pri reševanju večjega števila neznanih težav. Dodajte jo difuzorju ali naredite svoj roll-on ter si to nanesite na čelo. V tem primeru dodate 20 kapljic vsakega eteričnega olja v 10-ml stekleničko z roll-onom, potem pa jo dopolnite z nosilnim oljem (v tem primeru priporočamo jojobo ali mandelj), vse skupaj pa dobro pretresite in shranjujte v hladnem in temnem prostoru.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: