Naj se negotovost razblini

Sedite na mirno mesto, kjer vas ne bo nihče motil. Namestite se tako, da vam bo udobno. Globoko dihajte, da se umirite, nato se obrnite navznoter. Spomnite se, kdaj ste se počutili omejene, zmedene, pod pritiskom in so vas mučili dvomi in strahovi. Že če se tega spominjate, se zdi, kot da podoživljate iste občutke.

Opazujte tudi, ali ste zaskrbljeni in posvečate pozornost nečemu, kar v vašem življenju ne deluje, kar sovražite ali česar nimate. Zapišite si negativne izjave in področja, kjer se čutite omejene. Predstavljajte si, da situacija, ki se ji upirate, samo je, ni se vam treba boriti in ukvarjati z njo. Ni je treba spremeniti. Morda je zadeva v osnovi nevtralna, a jo počrnijo določeni dejavniki - npr. roki za oddajo, vaše misli in čustva … Zapišite, kateri del izkušnje je le nepotreben balast. Zamislite si situacijo brez njega in začutite, kako se s tem sprosti energija. Situacija naj se spreminja pred vašimi očmi. Umaknite pozornost, da se situacija razblini, vrnite se v sedanji trenutek. Dihajte. Nič vam ne preprečuje, da čutite, kar želite. Odprite se različnim možnostim in scenarijem.