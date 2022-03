Naj bo Slovenija država brez menstrualne revščine

V Zvezi potrošnikov Slovenije in Inštitutu 8. marec pozivajo vse pristojne odločevalce, naj poskrbijo, da se bo v Sloveniji dodatno znižal DDV na menstrualne pripomočke.

Ti naj bodo brezplačno na voljo v zdravstvenih in izobraževalnih ustanovah. Naj ženske ne bodo bolj prikrajšane za dostop do osnovnih storitev samo zato, ker so ženske.

Poleg tega se zavzemajo za nacionalno kampanjo ozaveščanja o tej pri nas še vedno spregledani tematiki.

