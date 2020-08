Naj bo filtrirana

Filter odstrani snovi, ki višajo holesterol v krvi.

Po novi raziskavi, ki jo je objavilo evropsko kardiološko društvo, je uporaba filtra najbolj zdrav način priprave kave. Raziskovalci so se osredotočili predvsem na povezavo med načinom priprave kave in srčno-žilnim zdravjem, še posebno na tveganje infarkta.»Študija je dokazala povezavo med metodo priprave kave, infarktom ter dolgim življenjem. Nefiltrirana kava vsebuje snovi, ki višajo holesterol v krvi, z uporabo filtra pa se jih odstrani ter tako niža tveganje infarkta ter prezgodnje smrti,« je dejal avtor študije profesor, ki je že pred tremi desetletji odkril, da je uživanje tega aromatičnega napitka povezano z višjim skupnim holesterolom in višjim nivojem slabega LDL-holesterola.Z raziskavo pa je odkril, da lahko filter odstrani škodljive snovi, ki višajo nivo lipidov v krvi, na podlagi tega pa sklepal, da skodelica nefiltrirane kave viša možnost infarkta in smrti zaradi bolezni srca. »Ne bi bilo etično narediti raziskave tako, da bi ljudje kavo pili ali ne. Naredili smo veliko populacijsko študijo, in nekaj desetletij kasneje poročamo o rezultatih,« je pojasnil.V obdobju 1985–2003 so spremljali 508.747 moških in žensk, starih od 20 do 79 let, ki so poročali o navadah pitja kave, upoštevali so tudi druge dejavnike, na primer kajenje, gibanje, težo, krvni tlak. Povprečno so jih spremljali 20 let, v tem času jih je umrlo 46.341, 12.621 smrti je bilo povezanih s srčno-žilnimi težavami, od teh je bila polovica posledica infarkta. Tisti, ki so pili filtrirano kavo, so manj umirali zaradi infarkta ter bolezni srca in ožilja. »Ugotovili smo, da so tisti, ki pijejo filtrirano kavo, v splošnem boljšega zdravja kot tisti, ki je sploh ne pijejo,« še pravi profesor Thelle.