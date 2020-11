Nahranite kosti

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Ustrezna prehrana je dragocena podpora kostem. FOTO: Piotr_malczyk/Getty Images

Ključna je zdrava prehrana

Izogibajmo se kajenju in alkoholu.

Redno gibanje

Starejši naj poskrbijo za varnost svojega doma.

Pred osteoporozo ni varen nihče, a ne le za preprečevanje bolezni krhkih kosti in zlomov, tudi za boljše počutje, večjo telesno sposobnost in gibljivost sklepov ter preprečevanje vnetij in bolečin moramo za kosti skrbeti vsak dan.Predvsem v mladosti in zrelih letih moramo postaviti trdne temelje, ki nam bodo omogočali uživanje tudi v jeseni življenja. Ste tudi vi tako odgovorni? Če ne, je skrajni čas, da si preberete spodnje nasvete in se povprašate, kaj še lahko storite za svoje zdravje.Verjetno ni posameznika, ki ne bi poznal dragocenega učinka kalcija. Za močne kosti je namreč ključno uživanje tega minerala, ki ga najdemo v pisani paleti prehranskih dopolnil, seveda pa je najbolje, da ga uživamo v kakovostni prehrani. Najdemo ga v polnomastnih mlečnih izdelkih in nekaterih vrstah zelene zelenjave, kot so špinača, blitva in brokoli, pa v jajcih, sardelah, tunini, lososu, mandljih, brazilskih oreških, pomaranči, avokadu ... Skratka, izbira je pestra, izgovorov, da ga ne bi vsak dan zaužili okoli 1000 miligramov, tako ne sme biti.S kalcijem gre z roko v roki D-vitamin, ki telesu omogoča, da iz zaužite hrane kar se da učinkovito absorbira kalcij. Kot vemo, nam ta vitamin ponuja poletno sonce, a ga je v bolj senčni polovici leta treba dodajati v obliki dopolnil ali pa izdatno uživati živila, ki so bogata z njim, denimo losos. Pa ne le vitamin D in kalcij, za kosti so dragoceni tudi vitamina K in C, pa magnezij, cink in beljakovine, zato je ključ do zdravih in prožnih sklepov v raznovrstnih in uravnoteženih obrokih.Vseskozi skrbimo za ustrezno telesno težo, saj lahko odvečni kilogrami neprijazno obremenjujejo naše okostje in nas ovirajo pri doseganju rezultatov, pri tem pa je izjemnega pomena tudi redno gibanje, s katerim krepimo mišice, izboljšujemo ravnotežje in zmanjšujemo tudi verjetnost padcev in poškodb.Seveda, smernice zdravega življenjskega sloga kot pribito veljajo tudi za kosti, zato se izogibajmo kajenju, ki pri ženskah slabo vpliva na raven estrogena, naravnega zaviralca kostne razgradnje, omejimo pa tudi uživanje alkohola, ki preprečuje absorpcijo in porabo kalcija, povrhu pa povečuje možnost za padce in poškodbe. Predvsem starejši naj poskrbijo za varno okolje in si dom opremijo tako, da preprečijo možnosti zdrsov v kopalnici, spotikanje čez kable, padce po stopnicah ipd., tisti, ki jim meritve kažejo na nagnjenost k osteoporozi, pa naj dosledno upoštevajo zdravniške nasvete in uživajo predpisana zdravila.