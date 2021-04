Nahranimo telo – a ravno prav

Fermentirani mlečni izdelki so dragoceni dar črevesju.

S pravo izbiro preženemo tudi spomladansko utrujenost.

Za nami so še eni prazniki, ki so za marsikoga spet minili brez najbližjih. Epidemija in druženje pač ne gresta z roko v roki. Mnogi so kljub temu ali pa prav zato še izdatneje obložili velikonočno mizo z dobrotami, ki telo kar izdatno zaposlijo in mu pogosto namenijo kakšen odvečen kilogram.A telo spomladi ni najbolj navdušeno nad živili, ki zahtevajo toliko predelave, kaj šele da bi prinesla olajšanje, po katerem po dolgi zimi tako zelo hrepeni. Veliko raje ima lahke in poživljajoče jedi, ki spodbujajo prebavo, zagotavljajo energijo in obenem razbremenjujejo. Če se torej pred veliko nočjo niste zavezali postu, je vsaj po njej čas za spremembo: nikakor ni treba, da se radikalno odpovedujete kar vsemu po vrsti, je pa vsekakor zaželeno, da ste pri mizi veliko bolj izbirčni.Če smo minuli teden torej odmahovali z roko ob nasvetih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, češ naj pripravimo potico z manj sladkorja in skuhamo manj mastno šunko, je zdaj skrajni čas, da osiromašimo svoj jedilnik. Če še niste bili vajeni zajtrkovati, je morda napočil čas za to korenito spremembo: le tako se bomo lahko izognili volčji lakoti čez dan in si zagotovili dovolj energije med delovnim časom ter seveda šolanjem.Čez dan načrtujmo več manjših obrokov, kajti prevelika količina hrane nas utrudi, česar si pa v obdobju, v katerem se nas je zagotovo polastila še spomladanska lenobnost, najmanj želimo. Izberemo živila, ki vsebujejo vlaknine in veliko sestavljenih ogljikovih hidratov, kot so polnozrnati izdelki, in tako ohranjamo ustrezno raven sladkorja v krvi. Zmanjšamo vnos maščobnih živil in ne pozabimo na veliko tekočine, predvsem vode, izogibamo se kofeinu. Poživimo se z naravnim sadnim ali zelenjavnim sokom, večkrat na dan jemo sveže sadje. Industrijsko pripravljena hrana je nedopustna, tako tudi cvrtje.Pametna izbira živil nam bo zanesljivo olajšala prihajajoče obdobje, ki je zaradi menjave letnega časa lahko za marsikoga izjemno naporno. Ustrezen jedilnik pa ni le zaveznik presnove in zdravja, temveč tudi dobrega počutja in lepote, rezultati pa bodo sijali tudi na naši pomlajeni in osveženi koži. Orehi so, denimo, idealna malica, prigrizek ali celo zajtrk vsak dan, spomladi pa še posebno.Vsebujejo zdrave maščobe, spodbujajo nastajanje serotonina oziroma hormona dobrega počutja, ohranjajo sitost in umirjajo nihanje krvnega sladkorja. Zdaj zdaj bo čas za šparglje, ki pošteno prečistijo telo, spodbujajo dobro razpoloženje in tvorbo vitamina B. Nikar jih ne kuhajmo predolgo, le toliko, da se zmehčajo.Nekateri si jih pripravljajo z jajci, nekateri jih jedo surove, lahko pa jih tudi dodajamo omakam ali juham. Podobno nas bo očistil mlad česen, ki je dober zaveznik tudi pri hujšanju, pomaga ohranjati sitost in premaguje utrujenost. Odličen je ob jedeh z žara, dodamo ga lahko k mešani solati. Ne pozabimo na osvežilni in vitaminov ter rudnin poln regrat, zato naj ga iščejo samo izkušeni poznavalci! S fermentiranimi mlečnimi izdelki, kot so jogurt, kefir in kislo mleko, bomo radodarno podprli črevesje in imunski sistem, najboljši so za zajtrk.Kdor si želi izgubiti odvečne kilograme, pri tem pa bi se izognil mukotrpnemu kruljenju v želodcu, naj si pripravi stročnice: fižol, bob, leča in še marsikaj bodo telesu dali občutek sitosti, vam pa energijo. Pripravimo jih v juhi, dodajamo jih jedem na žlico ali pa solati. Organizem, sploh če kri potrebuje nekaj okrepitve, bo vesel tudi špinače, ki je izjemno bogata z železom: privoščimo si jo v solati, kuhano in dodano h krompirjevemu pireju, pri marsikom pa je nepogrešljiva sestavina smutijev.Imate radi artičoke? Resda so nekoliko grenke, a kdor jih odlično pripravi, se lahko veseli velikih količin magnezija in dodatne energije. Za tiste, ki pogrešajo maščobo, je odlična izbira losos, ki pozitivno vpliva na živčevje in skrbi za kožo, ponuja pa obilo možnosti priprave, najboljši je seveda na žaru. Zraven odlično prija solata.Jajca smo omenili že v kombinaciji s šparglji, sicer pa, ko bodo spomini na veliko noč zbledeli, si jih pripravimo za zajtrk, ko nas bodo napolnila z beljakovinami in nam zagotovila dovolj energije za ves dan.Ne pozabimo na sladico: pest jagod in borovnic! Resda doma še ni sezona za sočne sadeže, a tisti nestrpni se bodo pač zadovoljili z uvoženim sadjem, ki vendarle ponuja dovolj vitamina C in drugih antioksidantov. Drobni plodovi so seveda najboljši sveži, sladokusci pa jim lahko dodajo nekaj sladke stepene smetane ali kepico sladoleda. Skromnejši naj si po obedu privoščijo starega, a vedno dobrodošlega znanca: jabolko.