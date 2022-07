Nagradite majhne uspehe

Ves čas si obljubljamo, da bomo poslej res več in redno telovadili, zdravo (in manj) jedli, skrbeli za srečo. A motivacija ne traja v nedogled, in namesto da bi se osredotočili na doseganje zastavljenih ciljev, hitro zdrsnemo v staro rutino. Težko je v življenje vpeljati spremembe, a na srečo nam pri tem pomaga nekaj nasvetov. Denimo ta, da določimo prioritete: včasih veliko časa porabimo za stvari, ki niso toliko pomembne, na koncu pa nam zmanjka energije in moči za druge projekte. Če boste te razporedili po pomembnosti, boste hitreje dosegli cilje. Naloge je najbolje opredeliti na začetku delovnega dne, tako se boste počutili bolj produktivne, in ob koncu zadovoljne, saj bo marsikaj narejeno.

Napišite pismo bodočemu sebi. FOTO: Apichon_tee/Getty Images

Pomaga tudi, če cilje vizualiziramo, to je ena najmočnejših vadb za um, pravijo poznavalci. Najlaže gre, da si zamišljate, lahko pa si ustvarite stenčas, na katerega dajete vse, kar bi radi nekoč dosegli in imeli, denimo hišo, avto, o katerem od nekdaj sanjate, ali pa fotografije mest, ki bi jih radi obiskali. Stenčas obesite na vidno mesto, naj bo vaš opomnik, zakaj se trudite.

Še ena možnost je, da napišete pismo sebi v prihodnosti. Kakšen človek bi radi postali? Bi radi imeli družino? Morda bi se raje posvetili karieri ali pa popotovanju po svetu: spremljajte svoj napredek prek pisma, ki ga pošljete bodočemu sebi. Tako boste jasno definirali svoje cilje in čez leta preverili, kaj od zastavljenega ste uresničili.

Ne le končni rezultat, pomembno je zabeležiti vsak napredek na poti do cilja

Pomembno je imeti okoli sebe ljudi, ki vas podpirajo, motivirajo. Delite svoje načrte, cilje s prijatelji, družino, ta vas bo bodrila, če vam bo na poti spodrsnilo ali vam bo zmanjkalo motivacije, osredotočenosti. In ne pozabite na majhne nagrade: pot za dosego cilja razdelite na manjše dele, manjše uspehe, ki jih, ko jih uresničite, nagradite. Ni treba, da je nagrada velika, lahko je to kosilo v najljubši restavraciji, obisk gledališča ali nova oblekica ... Vsak napredek zabeležite, tako boste lahko ves čas spremljali, kako vam gre, kako napredujete, in se še bolj potrudili: občutek napredka namreč spodbuja motivacijo.