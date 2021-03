Nadležne glivične okužbe

Srbeče spolovilo

V fitnesih, savnah, na bazenih ne hodimo bosi. FOTO: Ozimician/Getty Images



Brisač ne posojamo

Glivična okužba intimnih predelov je posledica spremembe ravnovesja v nožnični bakterijski flori. FOTO: Voyagerix/Getty Images

Glivične okužbe so precej razširjene in nadležne. Med ljudmi so precej pogoste povrhnje glivične okužbe, povzročene s kvasovkami, kot je kandida. Okužbe, ki jih povzročajo, so pogoste na predelu pazduh, v koraku, pri ženskah pod dojkami, tudi na intimnih predelih, najpogostejše pa so na nohtih rok in nog.Glivice sicer živijo v sožitju z našim telesom in so del naše flore na sluznicah, koži in v črevesju: kandida, denimo, je prisotna v naših prebavilih. Težave nastopijo, ko se ravnovesje mikroflore v našem telesu poruši in se glivice pretirano namnožijo. To se pogosto zgodi po stresnih stanjih, določenih boleznih, radiacijski terapiji, tudi pri zdravljenju z zdravili, kot so kortikosteroidi ali antibiotiki, ki ohromijo naš imunski sistem. Glivične okužbe so pogost spremljevalec ljudi, ki že imajo težave z zdravjem, k večji nagnjenosti k infekcijam pa prispevajo tudi vlažno okolje, poškodbe kože ali nohtov in nezdrav način življenja.Zaradi spremembe ravnovesja v nožnični bakterijski flori so vnetja in glivične okužbe intimnih predelov precej pogosti. Te se kažejo kot srbečica in rdečica spolovila z belim sirastim izcedkom značilnega vonja. Tudi zanje so po navadi krive kvasovke. Ginekologi ženskam svetujejo, naj ob pojavu kakršne koli spremembe v barvi, vonju, teksturi ali količini vaginalnega izcedka ali pa bolečine, ki ne pojenja, čim prej obiščejo zdravnika. Glivična vnetja lahko učinkovito zdravimo lokalno, s svečkami, ki vsebujejo učinkovino proti glivicam.Če se pojavijo na nohtih, lahko sami začnemo zdravljenje z zdravili brez recepta, ki jih dobimo v lekarni. Je pa treba obiskati zdravnika, če se stanje po dveh tednih uporabe lokalnih zdravil ne izboljša in če se okužba ponavlja.Sicer pa pri kakršnih koli glivičnih obolenjih velja, da pred začetkom zdravljenja dokažemo povzročitelja obolenja. Ko zdravnik ve, za katere glivice gre, lahko izbere najustreznejšo obliko zdravljenja. Navzočnost glivic se dokaže le ob pomoči laboratorijske preiskave, zdravnik s topim instrumentom popraska ali odlušči nekaj celic s površine prizadetega nohta ali kože, v laboratoriju pa ugotovijo navzočnost glivic.Lahko pa glivične okužbe uspešno preprečujemo s skrbjo za osebno higieno in ustreznimi življenjskimi navadami. Stopala in kožne gube, preden jih pokrijemo s pokrivali, obutvijo ali oblačili, dobro osušimo; nosimo zračno obutev, v kopališčih in savnah pa natikače. Nogavice redno menjujemo in peremo na visoki temperaturi. Nohte strizimo na kratko in pazimo, da ne poškodujemo obnohtne kožice, saj skozi razpoke v koži glivice lažje vstopijo. Nogavic, brisač in glavnikov si ne izposojajmo.