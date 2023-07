Nadležne glive kvasovke

Kandida človeku zagreni življenje, če se v telesu preveč razmnoži. Vzrok za to je največkrat v neustreznem načinu prehranjevanja in oslabelem imunskem sistemu. Kandida je glivica, ki s številnimi drugimi mikroorganizmi prebiva v našem črevesju. Če je naša črevesna flora v ravnovesju, nimamo težav. Če pa se to ravnovesje podre in se omenjena kvasovka preveč razmnoži, nastane okužba. Razmah kandide oziroma kandidiazo lahko povzroči vse, kar lahko zmoti ravnovesje med mikroorganizmi v telesu; od slabega splošnega stanja, nosečnosti, stresa do uživanja antibiotikov in drugih zdravil.

POMAGAMO SI Z RASTLINAMI Pri čiščenju telesa in odpravljanju kandide iz telesa si lahko pomagamo z nekaterimi rastlinami, kot so regratove korenine, trpotec, korenina koprive, kordabenedikta (benediktinka), rman in druge. Če se glivice pojavijo na koži, je priporočljivo, da si na okuženi del vtiramo kostanjevo tinkturo ali ga zvečer namažemo z mazilom iz divjega kostanja. Seveda pa se je vedno, preden se odločimo za samozdravljenje, treba prej posvetovati s strokovnjakom, bodisi zdravnikom bodisi farmacevtom v lekarni.

Vzrok za okužbo s kvasovkami so lahko tudi nekatera druga stanja, kot so sladkorna bolezen, premajhno izločanje želodčne kisline in uživanje preveč kvašene hrane, alkohola in ogljikovih hidratov, kot sta bela moka in sladkor. Pri ljudeh, ki so bolj krhkega zdravja, se kandida lahko razraste v črevesju in povzroči številne bolezenske znake, tudi slabo prebavo, napenjanje, vetrove, glavobol, utrujenost in druge težave.

Glivična okužba nožnice

Glivične okužbe so precej razširjene in nadležne. So zelo trdovratne, predvsem tiste na nohtih, so tudi zelo razširjene, razvijajo se več let in se rade ponavljajo. Čeprav so nalezljive, ni nujno, da se bo vsakdo okužil, saj nismo vsi enako dovzetni zanje. Med ljudmi so precej pogoste povrhnje glivične okužbe, ki jih povzročajo kvasovke. Pojavljajo se na nohtih rok in tudi nog, na predelu pazduh, v koraku, pri ženskah pod dojkama, tudi na intimnih predelih. Glivična okužba nožnice se kaže kot srbečica in rdečica spolovila z belim sirastim izcedkom značilnega vonja. Krivec zanjo so običajno ravno kvasovke. Ginekologi zato ženskam svetujejo, da ob pojavu kakršne koli spremembe v barvi, vonju, teksturi ali količini vaginalnega izcedka ali bolečine, ki ne pojenja, čim prej obiščejo zdravnika.

Kandida je gliva kvasovka, ki postaja težava vedno večjega števila ljudi, saj k njenemu množenju v telesu najbolj pripomoreta neuravnotežen način prehranjevanja in stres.

Nožnične težave lahko učinkovito odpravimo, ko ugotovimo, za katere gre. Glivična vnetja se lahko precej uspešno zdravijo lokalno z vaginalnimi tabletami, ki vsebujejo učinkovino proti glivicam, večinoma kvasovkam. Če to ne zaleže, so na voljo tudi druga zdravila. Toda bolje kot zdraviti, saj je zdravljenje kandide lahko dolgotrajno, poleg tega se težave rade ponavljajo, je ravnati preventivno. Zdravniki svetujejo, da se po vsakem umivanju dobro osušimo, da koža ne bo mokra ali vlažna. Odsvetujejo uporabo dražečih mil, izpiranje nožnice z vodo in uporabo deodorantov. Najbolj primerna so mila z nizkim pH in brez dodanih parfumov. Ker tudi nezračna oblačila povzročijo, da je koža bolj vlažna, kar je zelo ugodno za razvoj gliv, je zlasti priporočljivo, da takrat, ko se več potimo, nosimo zračna oblačila, na primer med športno aktivnostjo ali na potovanju.

Za samozdravljenje se je treba posvetovati s strokovnjakom, bodisi zdravnikom bodisi farmacevtom. FOTO: Madeleine Steinbach/shutterstock

Preprečimo kandido

Za večjo odpornost proti okužbam s kandido pomagajo tudi nekateri ukrepi, ki jih lahko vnesemo v svoj način življenja oziroma svoje prehranjevanje, pravijo strokovnjaki v knjigi Zdravimo z naravo. Tak ukrep je, da iz prehrane izločimo ali vsaj omejimo živila z dodanim sladkorjem in prečiščenimi ogljikovimi hidrati. Omejimo vnos mleka, sadja in vina, ki vsebujejo naravne sladkorje. Na dan ne spijemo več kot tri skodelice kave, čaja ali pijače s kofeinom.

Pomaga tudi česen, ki ga uživamo v juhi ali na solati ali pač v obliki česnovih tablet. V svojo prehrano vključujemo živila, ki vsebujejo vitamine B-kompleksa, predvsem biotin ter vitamina B6 in B12. Vsak dan pojemo jogurt z živo kulturo Lactobacillus acidophilus, saj te bakterije pomagajo vzdrževati zdravo ravnovesje mikroorganizmov v črevesju. Posežemo lahko tudi po probiotikih v tabletah, kapsulah ali prahu. Pri preprečevanju okužb s kvasovkami, kot je kandida, nasploh pomaga zdrava in raznovrstna prehrana, ki naj vsebuje veliko železa, magnezija, selena, cinka, flavonoidov in vitaminov A, C in E.