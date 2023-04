Nada Rotovnik Kozjek: Prehrana je vir potrebnih hranil

Kako pa kaj zdravje? Če kdaj, je to vprašanje ravno pravšnje za današnji dan. Sedmi april je namreč svetovni dan zdravja, ki ga letos spremlja geslo Zdravje za vse. Kampanja Svetovne zdravstvene organizacije, ki letos praznuje 75 let delovanja, se torej letos osredotoča na pomembnost izboljšanja zdravja vseh in zmanjševanja neenakosti pri dostopu do zdravstvenih storitev.

Na Gorenjskem in v osrednjeslovenski regiji so ljudje najbolj zadovoljni z zdravjem.

Po podatkih za lani je, kot so izpostavili pri Statističnem uradu RS (Surs), 68 odstotkov prebivalcev, starih 16 let ali več, svojo splošno zdravstveno stanje ocenilo kot zelo dobro ali dobro. Tisti, ki so menili, da je njihovo zdravstveno stanje zelo dobro, so tudi zadovoljstvo z življenjem ocenili z najvišjo povprečno oceno: 8,3 na lestvici od 0 do 10 (povprečna samoocena zadovoljstva z življenjem je znašala 7,6). Največ zadovoljnih s svojim zdravjem je na Gorenjskem, sledijo osrednjeslovenska, zasavska in goriška regija. Najmanj so zadovoljni prebivalci v podravski, jugovzhodni in pomurski regiji.

V ekstremnih primerih lahko uživanje prehranskih dopolnil privede celo do smrti.

Za zdravje je treba skrbeti vsak dan. Največ boste naredili zase, če se boste dovolj gibali in uživali uravnoteženo prehrano. To seveda pomeni, da se med drugim izogibate hitro predelani hrani, saj je ta polna enostavnih sladkorjev, tako imenovanih slabih maščob in soli.

Z zdravim življenjskim slogom ne boste le zmanjšali tveganja za nastanek številnih drugih kronično nenalezljivih bolezni, in sicer bolezni srca in ožilja, kroničnih obolenj dihal, debelosti in sladkorne bolezni tipa 2, ampak tudi ogroženost za raka. Sledite torej 12 priporočilom proti raku iz evropskega kodeksa, in sicer, da ne kadite pa tudi, da ne kadite v navzočnosti drugih. Vzdržujte zdravo, normalno telesno težo in bodite telesno dejavni vsak dan. Zdravo se prehranjujte in omejite vse vrste alkoholnih pijač. Predvsem poleti seveda pa tudi v drugih letnih časih se čim manj izpostavljajte sončnim žarkom.

Premislite, ali jih morate res jemati. FOTO: Antoliy Sizov/getty images

Na delovnem mestu se zaščitite pred nevarnimi snovmi, ki povzročajo raka. Dobro se je zavarovati pred ionizirajočim sevanjem (radon). Deseto priporočilo ženskam sporoča, naj, če je le mogoče, dojijo svoje otroke in omejijo jemanje hormonskih zdravil za lajšanje menopavznih težav. »Poskrbite, da bodo vaši otroci cepljeni proti hepatitisu B in proti humanim papilomskim virusom HPV (deklice),« pravi priporočilo številka 11. In zadnje, 12.: »Udeležujte se organiziranih presejalnih programov (v Sloveniji programi Zora, Dora in Svit).«

Ne nasedajte lažnim obljubam

Ob letošnjem svetovnem dnevu zdravja so v Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije pod drobnogled vzeli prehranska dopolnila. Oziroma ali lahko vse osnovne prehranske potrebe pokrijemo brez njih. »Raziskave nedvomno kažejo, da je uravnotežena prehrana, ki je prilagojena potrebam posameznika, zadosten vir vseh hranilnih snovi, ki jih organizem potrebuje. Izjema so posamezniki, ki iz kakršnega koli razloga z običajno prehrano ne zadostijo potrebam organizma (različne bolezni in diete …),« je pojasnila izr. prof. Nada Rotovnik Kozjek, dr. med., vodja enote za klinično prehrano na Onkološkem inštitutu. Brez specifične indikacije je, nadaljuje strokovnjakinja, uporaba prehranskih dopolnil v vsakodnevni prehrani povsem nepotrebna pa tudi tvegana. »Večina prehranskih dopolnil je ultra procesirana med izdelavo in njihov prehranski vnos je prav tako lahko povezan z razvojem različnih kroničnih bolezni, tudi rakastih. Zato lahko z rednim uživanjem prehranskih dopolnil namesto izboljšanja zdravja dosežemo ravno obratni učinek. V ekstremnih primerih lahko uživanje prehranskih dopolnil privede celo do smrti,« je še opozorila.

Gibajte se! FOTO: Dusanpetkovic/Getty Images

Prof. dr. Aleš Blinc, dr. med., iz Kliničnega oddelka za žilne bolezni na UKC Ljubljana, ob tem omeni različne oglase prehranskih dopolnil, ki obljubljajo čudežne rezultate. In da gre pri tem velikokrat za prevare. »Na žalost še ne poznamo zdravil, ki bi aterosklerotične obloge v celoti odpravila, čeprav znamo napredovanje ateroskleroze dobro zavirati, ne poznamo zdravil, ki bi čudežno odpravila varikozne vene, čeprav nekatera zmanjšujejo oteklino in napetost v nogah, in ne obstajajo 'naravna' zdravila, ki čudežno uravnavajo krvni tlak in raven krvnih maščob, čeprav imamo na obeh področjih zelo učinkovita zdravila, katerih uporaba pa zahteva poznavanje bolnikovega stanja in pretehtano predpisovanje,« pravi Blinc in svetuje, da se je treba ob takšnih oglasih zanesti zgolj na zdravo pamet. Ne nasedajmo obljubljanju lažnih čudežev in objavljenim fotografijam oz. imenom slovenskih zdravnikov, saj gre v takih primerih velikokrat za krajo identitete.